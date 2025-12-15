Sắp khởi công, khánh thành gần 240 dự án có tổng vốn hơn 3,4 triệu tỷ đồng

TPO - Đến ngày 14/12, Bộ Xây dựng đã tổng hợp được gần 240 dự án, công trình trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố đủ điều kiện để khởi công, khánh thành vào ngày 19/12.

Sáng 15/12, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa vào ngày 19/12 - Ngày Toàn quốc kháng chiến, nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến ngày 14/12 đã tổng hợp được gần 240 dự án, công trình của các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố đủ điều kiện để khởi công, khánh thành. Trong đó khởi công 151 dự án, công trình; khánh thành, thông xe kỹ thuật 86 dự án, công trình. Tổng mức đầu tư của các dự án, công trình trên 3,4 triệu tỷ đồng (vốn nhà nước hơn 627.000 tỷ đồng, các nguồn vốn khác hơn 2,79 triệu tỷ đồng).

Bộ Xây dựng đề xuất hình thức tổ chức 79 điểm cầu (tương ứng với kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến) gồm: 1 điểm cầu trung tâm, 11 điểm cầu trực tiếp và 67 điểm cầu trực tuyến.

Về công tác thi đua, khen thưởng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy cho biết, Bộ Nội vụ đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng, ban hành hướng dẫn cụ thể tới bộ, ngành, các địa phương để đề xuất và tổng hợp 59 trường hợp đề nghị khen thưởng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP.

Về việc này, Phó Thủ tướng lưu ý, công tác thi đua, khen thưởng phải hài hòa, có cơ cấu, cân đối, phản ánh sát thực tiễn và thể hiện được khí thế triển khai các công trình. Việc khen thưởng phải đúng người, đúng việc, gắn với công trình, dự án, kết quả thực tế.

Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp, chỉ đạo để bảo đảm thi đua, khen thưởng khách quan, công bằng, có tính đại diện và ý nghĩa động viên phong trào; nếu thấy chưa phù hợp thì phải tiếp tục rà soát, đề xuất điều chỉnh.

Tại cuộc họp, đại diện thành phố Hà Nội, TPHCM, tỉnh Đồng Nai và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã báo cáo cụ thể về điều kiện, tiến độ và công tác chuẩn bị tổ chức tại các công trình, dự án trên địa bàn.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện kịch bản, phương án tổ chức lễ khánh thành, khởi công gắn với ý nghĩa chính trị của Ngày 19/12 – Ngày Toàn quốc kháng chiến, bảo đảm thể hiện rõ trong tên gọi và nội dung chương trình.

Phó Thủ tướng thống nhất phương án tổ chức 79 điểm cầu tương ứng với kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, gồm 5 điểm cầu trực tiếp có giao lưu, 7 điểm cầu trực tiếp có kết nối hình ảnh trong buổi lễ và các điểm cầu trực tuyến.

Đối với điểm cầu trung tâm, Phó Thủ tướng giao Hà Nội khẩn trương báo cáo trong ngày 15/12 về khả năng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của công trình, dự án sẽ khởi công trên địa bàn, làm cơ sở xem xét lựa chọn, bảo đảm quy mô, ý nghĩa và thành công của sự kiện.