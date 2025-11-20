Xúc động hình ảnh thầy giáo vùng cao ôm hoa lội bùn vượt sạt lở đến trường

TPO - Hình ảnh thầy giáo vùng cao Đà Nẵng vượt đường sạt lở, bùn ngập quá gối để đến trường khiến nhiều người xúc động. Dù vất vả di chuyển nhưng trên tay thầy vẫn ôm chặt bó hoa để tặng giáo viên trong trường vào ngày lễ 20/11.

Chiều 19/11, một đoạn video người thầy vượt đường sạt lở bùn lầy đến trường được chia sẻ trên facebook thu hút cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ xúc động trước những khó khăn vất vả của thầy cô giáo vùng cao giữa mùa mưa lũ sạt lở ngay trước thềm lễ 20/11.

Video: Xúc động cảnh thầy cô vùng cao vượt đường sạt lở đến trường

Video ghi lại hình ảnh một số thầy cô vất vả vượt qua con đường núi sạt lở lầy nhão trơn trượt, đất đỏ lún tận đầu gối. Xung quanh ngổn ngang đất đá, ai cũng thận trọng vượt qua những mảng bùn đỏ, men theo mép đường hẹp và lầy lội. Đường nguy hiểm và vất vả, các thầy cô vẫn động viên nhau, kiên trì bước về phía trước.

Thầy cô vùng cao Đà Nẵng vượt đường sạt lở để đến trường.

Một thầy giáo tay xách dép, tay ôm hoa cẩn trọng lội con đường lầy lội, phía sau một đồng nghiệp khác với chiếc áo mưa lấm lem đất đỏ cùng vượt quãng đường sạt lở.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, thầy Nguyễn Trần Vỹ - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Ngọc Linh (xã Trà Linh, Tp Đà Nẵng) cho biết, video trên được một người đi cùng quay lại khi anh cùng đồng nghiệp trở lại trường.

Thầy Vỹ cho hay đang trên đường trở lại trường sau khi dự buổi gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với các nhà giáo tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Hà Nội. Khi trở lại trường thì đường lầy lội sạt lở nhiều do mưa lớn.

“Quãng đường 130km từ Tam Kỳ lên trường nhưng đi từ 9h sáng đến 15h10 phút mới tới nơi. Xe từ Tam Kỳ lên lội bộ qua điểm sạt lở thứ nhất sau đó đi xe máy lên đến điểm sạt lở thứ 2 đi bộ qua đoạn đường sạt lở khoảng 30 phút nữa rồi tiếp tục lên xe máy để lên đến trường. Trời còn mưa, sạt lở khắp nơi nên cũng hơi sợ dù quen cảnh mưa rừng”, thầy Vỹ cho biết.

Thầy Nguyễn Trần Vỹ với hành trình gian nan trở lại trường vẫn giữ chặt bó hoa mang lên tặng đồng nghiệp dịp lễ 20/11.

Đường đến trường gian nan khi sạt lở khắp nơi.

Dù lội bộ nhiều tiếng đồng hồ, vượt đường sạt lở nhưng trên tay thầy Vỹ vẫn ôm bó hoa mà mình chuẩn bị để ngày 20/11 tặng thầy cô trên trường. “Ngày lễ 20/11 nên mình cũng gắng ôm hoa lên tặng anh em trong trường có chút niềm vui ngày Tết Nhà giáo cho vui vẻ, ấm cúng”, thầy Vỹ chia sẻ.

Nhiều năm gắn bó với núi rừng, hơn ai hết thầy Vỹ hiểu và đồng cảm với đồng nghiệp vẫn không ngại khó, ngại khổ, thầm lặng cống hiến, gieo con chữ nơi vùng cao. Niềm vui của các thầy cô nơi rẻo cao này là mỗi ngày các em đến lớp đông đủ, miệt mài theo đuổi con chữ. Món quà ngày lễ 20/11 là bó hoa rừng hay những túi mía phụ huynh mới chặt trên nương.

“Không mong gì nhiều, chỉ mong các em vẫn đều đặn đến trường, theo đuổi con chữ, và hơn thế tất cả để an toàn vượt qua mưa gió, sạt lở” – thầy bày tỏ.