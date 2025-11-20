Từ Algeria, Thủ tướng chủ trì họp khẩn trực tuyến về ứng phó mưa lũ tại Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk

TPO - Vào 22h ngày 20/11 (theo giờ Hà Nội), từ Algeria, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan, địa phương về tình hình và các giải pháp cấp bách ứng phó mưa lũ, thiên tai trên địa bàn một số tỉnh miền Trung.

Việc quan trọng nhất là cứu người

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng bày tỏ chia sẻ với cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới các gia đình có người bị chết, mất tích, bị thương.

Thủ tướng nêu rõ, theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, việc quan trọng nhất hiện nay là cứu người, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân là quan trọng nhất; đồng thời tìm kiếm người mất tích; lo hậu sự cho người quá cố.

Cùng với đó, phải khắc phục ngay chỗ ở cho nhân dân, trường học cho học sinh, nơi khám chữa bệnh cho người bệnh. Tiếp cận ngay, kịp thời tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men cho những nơi bị chia cắt. Khắc phục các sự cố về điện, viễn thông, giao thông.

Còn một số khu dân cư chưa tiếp cận được

Theo báo cáo, đến thời điểm này mưa lũ đã làm 50 người chết, mất tích, trong đó 41 người chết, 9 người mất tích.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng họp ở đầu cầu Khánh Hòa

Hiện các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk đang bị ngập trên diện rộng tại nhiều phường/xã (Khánh Hòa: 54 xã/ phường; Gia Lai: 35 xã/phường; Đắk Lắk: 34 xã/phường).

Các địa phương đã khẩn trương tổ chức sơ tán 18.408 hộ/61.035 người ra khỏi khu vực nguy hiểm; cho học sinh nghỉ học; đã chỉ đạo vận hành hồ chứa giảm lũ cho hạ du (các thủy điện trên lưu vực sông Ba đã cắt giảm 96,3 triệu m³ góp phần giảm lũ cho hạ du).

Về nông nghiệp, 13.026 ha lúa, hoa màu, rau màu bị thiệt hại; 2.183 ha cây trồng lâu năm, hàng năm bị thiệt hại; 30.731 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 88 ha nuôi tôm hùm thiệt hại (Khánh Hòa).

Hiện còn 30 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ngập lụt cục bộ gây ách tắc giao thông. Nhiều trí trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã bị ngập sâu, sạt lở gây ách tắc giao thông.

Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa báo cáo tại cuộc họp.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, trên địa bàn tỉnh vẫn còn các các điểm chưa tiếp cận được. Trong đó, có cụm dân cư tại phường Tây Nha Trang và 2 điểm thuộc xã Diên Điền, Diên Khánh với khoảng hơn 350 hộ dân.

Hiện các lực lượng của Bộ Quốc phòng và lực lượng địa phương đang tiếp tục tìm phương án để tiếp cận vào cụm dân cư Vĩnh Châu. Còn ở khu vực Diên Điền và Diên Khánh, các lực lượng đang tiếp tục triển khai khảo sát. Khi điều kiện thích hợp trong hôm nay hoặc ngày mai, các lực lượng sẽ tiếp cận để thực hiện công tác cứu hộ.