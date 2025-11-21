Quảng Ninh hỗ trợ khẩn cấp 15 tỷ đồng cho 3 tỉnh thiệt hại nặng do mưa lũ

TPO - Ngày 20/11, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã trao 15 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp cho ba địa phương Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa, những nơi đang chịu thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ lịch sử giữa tháng 11. Mỗi tỉnh được hỗ trợ 5 tỷ đồng nhằm góp phần khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống người dân và phục hồi sản xuất.

Theo đó, mưa lớn kéo dài khiến lũ lên nhanh, sạt lở và ngập sâu trên diện rộng ở khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, hệ thống hạ tầng hư hỏng, sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản thiệt hại nặng. Các cơ quan chuyên môn trung ương cũng liên tục cảnh báo mưa rất to vẫn còn tiếp diễn trong các ngày 19-20/11, nguy cơ lũ chồng lũ và sạt lở đất ở nhiều khu vực.

Tỉnh Quảng Ninh trao kinh phí hỗ trợ 3 địa phương Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Tại 3 tỉnh được hỗ trợ lần này, thống kê ban đầu cho thấy thiệt hại rất lớn về nhà cửa, tàu thuyền, lồng bè thủy sản, diện tích nuôi tôm cá và hoa màu; nhiều gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi. Riêng thiệt hại nông nghiệp toàn vùng mưa lũ được cập nhật đến sáng 20/11 đã lên tới hàng chục nghìn hecta lúa, hoa màu bị ảnh hưởng, cùng hàng nghìn con vật nuôi bị thiệt hại.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với những mất mát của người dân Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa. Ông khẳng định Quảng Ninh luôn sẵn sàng đồng hành, chia sẻ với các địa phương trong lúc khó khăn, đồng thời tin tưởng với nỗ lực của chính quyền, nhân dân sở tại và sự chung tay của cả nước, ba tỉnh sớm vượt qua hậu quả thiên tai, ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.

Lãnh đạo Quảng Ninh cho biết từ tháng 8/2025 đến nay, tỉnh đã hỗ trợ các địa phương chịu ảnh hưởng thiên tai với tổng kinh phí khoảng 73 tỷ đồng, hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ về tinh thần tương thân tương ái, kịp thời giúp các vùng bị bão lũ sớm phục hồi.