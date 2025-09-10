Taluy cao 3m bất ngờ đổ sập, vùi lấp hẻm dân sinh ở Lâm Đồng

TPO - Một vách taluy bất ngờ đổ sập, cuốn theo khối lượng lớn đất đá vùi lấp toàn bộ hẻm dân sinh ở Lâm Đồng.

Chiều 10/9, một vụ sạt lở taluy xảy ra tại con hẻm trên đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng khiến khối lượng lớn đất đá đổ ập xuống, vùi lấp toàn bộ mặt đường bê tông.

Sự việc được camera người dân ghi lại.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 17h50 cùng ngày, vách taluy được một hộ dân kè bằng đá chẻ, cao khoảng 3m, dài hơn 5m, bất ngờ đổ sập. May mắn, sự cố không gây thiệt hại về người.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng phường Xuân Hương - Đà Lạt đã phối hợp với người dân di dời đất đá, khắc phục sự cố và triển khai biện pháp đảm bảo an toàn khu vực.