Gần 15 triệu ha rừng vào cao điểm ‘lá chắn xanh’

TPO - Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cùng các địa phương cả nước tổng kết công tác quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ năm 2025 – những hệ sinh thái then chốt giúp Việt Nam tiến tới mục tiêu Net Zero 2050.

Cục Lâm nghiệp và Kiểm Lâm (LN&KL) vừa phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ năm 2025. Đây là diễn đàn cấp quốc gia, nhằm tổng kết hoạt động quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ năm 2025, đề ra các ưu tiên chính cho năm 2026, đồng thời thảo luận các định hướng chính sách liên quan đến cơ cấu và tổ chức quản lý các khu bảo vệ.

Việt Nam đang quản lý 14,87 triệu ha rừng.

Hội nghị diễn ra vào thời điểm quan trọng khi Việt Nam tiến hành cập nhật Đóng góp do Quốc gia tự quyết định (NDC 3.0), khẳng định mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Các khu rừng đặc dụng và phòng hộ với đa dạng các hệ sinh thái tự nhiên như: rừng, biển, đất ngập nước, hệ sinh thái phức hợp,… đóng vai trò then chốt trong việc hấp thụ, lưu giữ trữ lượng carbon trong tự nhiên dài hạn và bền vững, thay vì để khí nhà kính phát thải vào khí quyển. Việc tăng cường bảo vệ, phục hồi các hệ sinh thái rừng bị suy thoái là yếu tố thiết yếu để ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng.

Ông Trần Quang Bảo - Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm phát biểu tại Hội nghị.

Ông Trần Quang Bảo - Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm nhấn mạnh: “Hệ thống rừng đặc dụng và rừng phòng hộ chiếm gần 50% tổng diện tích rừng trên toàn quốc. Đây là những khu vực đại diện cho hầu hết các hệ sinh thái quan trọng của Việt Nam, đóng vai trò lớn trong bảo tồn đa dạng sinh học, phòng chống thiên tai, bảo vệ đất, nguồn nước, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Năm 2025, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, tạo hành lang pháp lý mạnh mẽ hơn cho công tác quản lý, đó là nền tảng để thu về những kết quả tích cực trong thời gian qua”.

Việt Nam đang quản lý 14,87 triệu ha rừng, bao gồm 10,13 triệu ha rừng tự nhiên và 4,74 triệu ha rừng trồng, độ che phủ rừng đạt 42,03%. Đến năm 2030, quy hoạch tăng diện tích rừng đặc dụng từ 2,2 triệu ha lên 2,455 triệu ha, tăng số lượng khu từ 176 khu lên 225 khu. Mục tiêu đến 2030, 100% diện tích rừng của các chủ rừng là tổ chức được quản lý bền vững nhằm nâng cao hiệu quả bảo tồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng sinh học và đảm bảo chức năng phòng hộ của rừng, giảm thiểu tối đa các vụ vi phạm pháp luật.

Năm 2025, công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng đặc dụng, phòng hộ đạt được nhiều kết quả tích cực so với cùng kỳ. 11 tháng qua cả nước phát hiện 2.814 vụ phá rừng trái phép và cháy rừng, giảm 426 vụ (17,5%) so với cùng kỳ năm 2024; diện tích bị thiệt hại là 1.059 ha, giảm 527 ha (32,9%) so với cùng kỳ năm 2024.

Lực lượng kiểm lâm tuần tra bảo vệ rừng trong Vườn Quốc gia Pù Mát.

Về công tác phát triển rừng, cả nước đã chuẩn bị được 1.039 triệu cây giống các loại phục vụ cho kế hoạch trồng rừng năm 2025, bằng 100% so với cùng kỳ; trồng cây phân tán được trên 85,68 triệu cây, đạt 71,4% kế hoạch, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2024, ước cả năm 2025 đạt khoảng 100 - 120 triệu cây.

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm hướng tới mục tiêu chuyển đổi số trong công tác quản lý rừng. Cụ thể, đến năm 2030, mục tiêu đặt ra là 70% các khu rừng đặc dụng và phòng hộ sẽ ứng dụng công nghệ trong quản lý dữ liệu, tuần tra, giám sát đa dạng sinh học.

Bà Anja Barth đánh giá, Việt Nam đi đúng hướng trong việc xây dựng một mạng lưới các khu rừng đặc dụng và phòng hộ, qua đó các khu được kết nối tốt hơn.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Anja Barth, Cố vấn trưởng, Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) Việt Nam, nhấn mạnh: Nhiều năm qua, Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức đã hợp tác chặt chẽ nhằm thúc đẩy quản lý rừng bền vững, đan xen các nỗ lực bảo tồn.

Nhất quán với lĩnh vực ưu tiên “Bảo vệ sự sống trên trái đất - môi trường và tài nguyên thiên nhiên” của Chính phủ Đức, GIZ cùng các đối tác tại Việt Nam đang nỗ lực, cùng chung tay giải quyết những thách thức toàn cầu về biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường.

Bà Anja Barth đánh giá, Việt Nam đang đi đúng hướng trong việc xây dựng một mạng lưới các khu rừng đặc dụng và phòng hộ, qua đó các khu được kết nối tốt hơn, có tính chống chịu cao hơn và hiệu quả hơn nhiều so với từng khu riêng lẻ.

