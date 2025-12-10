Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Gần 15 triệu ha rừng vào cao điểm ‘lá chắn xanh’

Ngọc Tú
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cùng các địa phương cả nước tổng kết công tác quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ năm 2025 – những hệ sinh thái then chốt giúp Việt Nam tiến tới mục tiêu Net Zero 2050.

Cục Lâm nghiệp và Kiểm Lâm (LN&KL) vừa phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ năm 2025. Đây là diễn đàn cấp quốc gia, nhằm tổng kết hoạt động quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ năm 2025, đề ra các ưu tiên chính cho năm 2026, đồng thời thảo luận các định hướng chính sách liên quan đến cơ cấu và tổ chức quản lý các khu bảo vệ.

tp-r3.jpg
Việt Nam đang quản lý 14,87 triệu ha rừng.

Hội nghị diễn ra vào thời điểm quan trọng khi Việt Nam tiến hành cập nhật Đóng góp do Quốc gia tự quyết định (NDC 3.0), khẳng định mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Các khu rừng đặc dụng và phòng hộ với đa dạng các hệ sinh thái tự nhiên như: rừng, biển, đất ngập nước, hệ sinh thái phức hợp,… đóng vai trò then chốt trong việc hấp thụ, lưu giữ trữ lượng carbon trong tự nhiên dài hạn và bền vững, thay vì để khí nhà kính phát thải vào khí quyển. Việc tăng cường bảo vệ, phục hồi các hệ sinh thái rừng bị suy thoái là yếu tố thiết yếu để ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng.

dsc09236.jpg
Ông Trần Quang Bảo - Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm phát biểu tại Hội nghị.

Ông Trần Quang Bảo - Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm nhấn mạnh: “Hệ thống rừng đặc dụng và rừng phòng hộ chiếm gần 50% tổng diện tích rừng trên toàn quốc. Đây là những khu vực đại diện cho hầu hết các hệ sinh thái quan trọng của Việt Nam, đóng vai trò lớn trong bảo tồn đa dạng sinh học, phòng chống thiên tai, bảo vệ đất, nguồn nước, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Năm 2025, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, tạo hành lang pháp lý mạnh mẽ hơn cho công tác quản lý, đó là nền tảng để thu về những kết quả tích cực trong thời gian qua”.

Việt Nam đang quản lý 14,87 triệu ha rừng, bao gồm 10,13 triệu ha rừng tự nhiên và 4,74 triệu ha rừng trồng, độ che phủ rừng đạt 42,03%. Đến năm 2030, quy hoạch tăng diện tích rừng đặc dụng từ 2,2 triệu ha lên 2,455 triệu ha, tăng số lượng khu từ 176 khu lên 225 khu. Mục tiêu đến 2030, 100% diện tích rừng của các chủ rừng là tổ chức được quản lý bền vững nhằm nâng cao hiệu quả bảo tồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng sinh học và đảm bảo chức năng phòng hộ của rừng, giảm thiểu tối đa các vụ vi phạm pháp luật.

Năm 2025, công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng đặc dụng, phòng hộ đạt được nhiều kết quả tích cực so với cùng kỳ. 11 tháng qua cả nước phát hiện 2.814 vụ phá rừng trái phép và cháy rừng, giảm 426 vụ (17,5%) so với cùng kỳ năm 2024; diện tích bị thiệt hại là 1.059 ha, giảm 527 ha (32,9%) so với cùng kỳ năm 2024.

tp-r2.jpg
Lực lượng kiểm lâm tuần tra bảo vệ rừng trong Vườn Quốc gia Pù Mát.

Về công tác phát triển rừng, cả nước đã chuẩn bị được 1.039 triệu cây giống các loại phục vụ cho kế hoạch trồng rừng năm 2025, bằng 100% so với cùng kỳ; trồng cây phân tán được trên 85,68 triệu cây, đạt 71,4% kế hoạch, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2024, ước cả năm 2025 đạt khoảng 100 - 120 triệu cây.

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm hướng tới mục tiêu chuyển đổi số trong công tác quản lý rừng. Cụ thể, đến năm 2030, mục tiêu đặt ra là 70% các khu rừng đặc dụng và phòng hộ sẽ ứng dụng công nghệ trong quản lý dữ liệu, tuần tra, giám sát đa dạng sinh học.

ba-anja-barth-giz.jpg
Bà Anja Barth đánh giá, Việt Nam đi đúng hướng trong việc xây dựng một mạng lưới các khu rừng đặc dụng và phòng hộ, qua đó các khu được kết nối tốt hơn.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Anja Barth, Cố vấn trưởng, Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) Việt Nam, nhấn mạnh: Nhiều năm qua, Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức đã hợp tác chặt chẽ nhằm thúc đẩy quản lý rừng bền vững, đan xen các nỗ lực bảo tồn.

Nhất quán với lĩnh vực ưu tiên “Bảo vệ sự sống trên trái đất - môi trường và tài nguyên thiên nhiên” của Chính phủ Đức, GIZ cùng các đối tác tại Việt Nam đang nỗ lực, cùng chung tay giải quyết những thách thức toàn cầu về biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường.

Bà Anja Barth đánh giá, Việt Nam đang đi đúng hướng trong việc xây dựng một mạng lưới các khu rừng đặc dụng và phòng hộ, qua đó các khu được kết nối tốt hơn, có tính chống chịu cao hơn và hiệu quả hơn nhiều so với từng khu riêng lẻ.

Ngọc Tú
#Nghệ An #rừng #thiên nhiên #đa dạng sinh học #bảo vệ rừng #Cục Lâm nghiệp và Kiểm Lâm #quản lý rừng đặc dụng #phòng hộ #rừng đặc dụng

Xem thêm

Cùng chuyên mục