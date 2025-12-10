Chủ tịch Cần Thơ kiên quyết xử lý nhà thầu yếu kém

TPO - Tại kỳ họp cuối năm HĐND TP. Cần Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Trương Cảnh Tuyên khẳng định, sẽ xử lý nghiêm các nhà thầu và cán bộ yếu kém, đặc biệt ở những dự án giao thông trọng điểm như nâng cấp Quốc lộ 91, đường vành đai phía Tây. Ông Tuyên cũng cung cấp thêm thông tin về mua máy xạ trị cho Bệnh viện ung bướu Cần Thơ.

Trong ngày làm việc thứ 3, HĐND TP. Cần Thơ, ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - trình bày báo cáo điều hành, giải trình nhiều nhóm vấn đề cử tri quan tâm. Ông Tuyên cho biết sẽ tập trung làm rõ ba vấn đề lớn, gồm quy hoạch, hạ tầng giao thông - đô thị và lĩnh vực nông nghiệp, y tế.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - giải trình một số vấn đề cử tri quan tâm.

Về lĩnh vực giao thông, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ thừa nhận tiến độ nhiều dự án trong kế hoạch đầu tư công hằng năm còn chậm so với yêu cầu. UBND thành phố sẽ chỉ đạo quyết liệt hơn trong công tác giải phóng mặt bằng, rà soát và xử lý nghiêm nhà thầu, cán bộ yếu kém. Các dự án trọng điểm được lưu ý gồm nút giao thông trên Quốc lộ 91 (Km0 - Km7), đường vành đai phía Tây, đường Vành đai 1, Vành đai 2 (đoạn Phú Lợi - Sóc Trăng) và tuyến 925B (Hậu Giang cũ). Giai đoạn 2026-2030, thành phố sẽ ưu tiên nguồn lực đầu tư hệ thống giao thông theo đúng quy hoạch được duyệt.

Đối với tình trạng ngập úng kéo dài, ông Tuyên phân tích nguyên nhân chính do các dự án thoát nước triển khai chưa đồng bộ. Dự án nâng cấp đô thị bằng vốn ODA đã hoàn thành hệ thống cống ngăn triều tại kênh Khai Luông, nhưng dự án nâng cấp Quốc lộ 91 (Km0 - Km7) chậm tiến độ nhiều năm nên chưa phát huy hiệu quả tổng thể. Một số tuyến đường trung tâm như đường Hòa Bình, 30/4 đã giảm ngập, nhưng khu vực Cách Mạng Tháng Tám vẫn thường xuyên ngập sâu trong mùa mưa.

Ông Tuyên cũng chỉ ra hạn chế trong công tác duy tu nạo vét, từ 1/7 đến nay, nhiều xã, phường được giao nhiệm vụ nhưng chưa được giao kịp thời nguồn lực để thực hiện, khiến hệ thống kênh rạch, cống rãnh chưa được khai thông thường xuyên. Thành phố đã chỉ đạo Sở Xây dựng tích hợp quy hoạch thoát nước đô thị trong đồ án Quy hoạch chung; sau khi phê duyệt sẽ tập trung đầu tư từng bước, ưu tiên hoàn thành dự án nâng cấp Quốc lộ 91 vào cuối năm 2027. UBND thành phố cũng giao dự toán kinh phí thường xuyên cho xã, phường để chủ động bảo dưỡng hệ thống thoát nước.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, ông Tuyên cho biết đợt ngập kéo dài vừa qua gây thiệt hại lớn cho sản xuất. UBND thành phố đã yêu cầu Sở NN&PTNT phối hợp địa phương rà soát đầy đủ diện tích, mức độ thiệt hại để hỗ trợ người dân theo Nghị định 09 của Chính phủ. Tuy nhiên, báo cáo của một số địa phương còn chậm, ảnh hưởng tiến độ chi hỗ trợ giống, vật tư tái sản xuất.

Quang cảnh kỳ họp.

Về y tế, dự án Bệnh viện Ung bướu 500 giường, người đứng đầu UBND TP. Cần Thơ cho hay, đã được điều chỉnh chủ trương đầu tư. Thành phố đã làm việc khẩn trương với đơn vị thi công, yêu cầu triển khai ngay mà không chờ hoàn thiện thủ tục điều chỉnh dự án.

Đồng thời, Cần Thơ đã mua 2 máy gia tốc tuyến tính theo chỉ đạo của Thủ tướng, một máy sẽ về vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2/2026, máy còn lại đầu tư bằng nguồn dự phòng ngân sách, bảo đảm hoàn thành trong quý I/2026. Thành phố dự kiến ký hợp đồng thi công trong tháng 12, đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 31/12/2026 và sẽ thay thế ngay nhà thầu yếu kém nếu vi phạm tiến độ.

Về dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91, ông Tuyên cho biết dự án từng khởi động từ năm 2010 nhưng bị dừng bởi Chỉ thị 11/2011 của Chính phủ. Khi khởi động lại từ 2023, chính sách bồi thường thay đổi khiến quyền lợi người dân bị chênh lệch, thành phố đã kiến nghị và được Ban Thường vụ Thành uỷ chấp thuận chủ trương mới. Dự kiến quý I/2026 sẽ cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng, bảo đảm thi công và hoàn thành dự án vào cuối năm 2027.

Đối với cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, theo ông Tuyên, phần dự án của Cần Thơ đang chậm hơn so với yêu cầu do phụ thuộc nguồn cung cát từ các địa phương khác. Sau khi các địa phương đã thống nhất cam kết cung cấp đủ vật liệu, thành phố vẫn còn độ trễ do khối lượng xây lắp đang trong giai đoạn gia tải. Thành phố đã đề nghị chấm dứt hợp đồng với 8 nhà thầu yếu kém, yêu cầu các nhà thầu còn lại tăng tốc thi công, bảo đảm đến tháng 7/2026 cơ bản hoàn thành.