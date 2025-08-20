CEO Bách hóa Xanh 'xả' cổ phiếu Thế giới Di động

Ông Phạm Văn Trọng - Tổng Giám đốc Bách hóa Xanh kiêm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động - đăng ký bán 500.000 cổ phiếu MWG. Theo thông báo, giao dịch được tiến hành nhằm phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân, theo phương pháp khớp lệnh trên sàn từ ngày 21/8-19/9.

Nếu bán thành công toàn bộ cổ phần đăng ký, ông Trọng chỉ còn nắm giữ 2,63 triệu cổ phiếu MWG. Giao dịch bán của vị lãnh đạo chủ chốt diễn ra sau khi cổ phiếu MWG tăng lên vùng giá cao nhất kể từ tháng 9/2022. Ở phiên 20/8, thị giá MWG tăng 2,06% lên mức 69.400 đồng/cổ phiếu. Ước tính, ông Trọng có thể thu về khoảng 35 tỷ đồng sau giao dịch.

Quý năm nay, MWG ghi nhận doanh thu thuần đạt 37.620 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ 2024. Lợi nhuận sau thuế tăng đến hơn 41% so với cùng kỳ 2024, lên mức 1.658 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận cao kỷ lục mà MWG ghi nhận trong một quý kể từ khi hoạt động.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, MWG ghi nhận doanh thu thuần đạt 73.755 tỷ đồng (tăng 12%) và lợi nhuận sau thuế đạt 3.205 tỷ đồng (54% so với cùng kỳ 2024). Như vậy, MWG đã thực hiện gần một nửa kế hoạch doanh thu và hoàn thành 66% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Tại buổi họp nhà đầu tư và tổng kết kết quả kinh doanh quý II mới đây, ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch Hội đồng quản trị MWG - cho biết, Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động có nhiều giai đoạn phát triển. Đầu tiên là 10 năm kể từ khi thành lập (2004 - 2014) là thời kỳ tăng trưởng rất thần tốc khi quy mô còn nhỏ. Đến năm 2014, MWG niêm yết trên sàn chứng khoán, mở ra chặng đường tăng trưởng mới.

Từ năm 2015 đến nay, ông Tài cho biết đã trải qua ba giai đoạn rõ rệt. Giai đoạn thứ nhất (2015 - 2021) là thời kỳ tăng trưởng liên tục nhờ mở rộng mạng lưới. Bước sang giai đoạn 2022 - 2023, MWG tiến hành tái cấu trúc mạnh mẽ. Ở giai đoạn này Thế giới Di động đã giảm số lượng cửa hàng và nhân viên, giữ lại những cửa hàng và nhân viên chất lượng.

Tiếp sau giai đoạn tái cấu trúc, từ năm 2024 trở đi, MWG đặt mục tiêu bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới dựa trên chất lượng.

“Chúng tôi không tăng trưởng dựa vào số lượng nữa mà tăng trưởng nhờ vào chất. Những cái mà khách hàng nhận được từ những điểm kinh doanh, kể cả online và offline, nó sẽ hơn rất nhiều so với trước đây, vượt trội so với các đối thủ,” ông Tài khẳng định.