Thu phí tham quan vịnh Nha Trang từ ngày mai

TPO - Từ ngày 25/9, tỉnh Khánh Hòa chính thức áp dụng thu phí tham quan vịnh với mức thấp nhất 6.000 đồng, cao nhất 40.000 đồng/lượt tùy tuyến. Trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật và người dân tỉnh Khánh Hòa... sẽ được miễn phí hoàn toàn.

Ông Đàm Hải Vân - Giám đốc Ban Quản lý vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - cho biết: Từ ngày 25/9, tỉnh Khánh Hòa sẽ bắt đầu thu phí tham quan thắng cảnh vịnh Nha Trang. Việc thu phí tham quan vịnh sẽ được triển khai tại bốn điểm chính là bến tàu du lịch Nha Trang, bến thủy nội địa Phú Quý, bến thủy nội địa Viện Hải dương học và công viên bến du thuyền quốc tế Ana Marina.

Theo ông Vân, để tạo điều kiện thuận lợi, du khách có thể mua vé trực tiếp tại các bến hoặc thanh toán trực tuyến. Đặc biệt, hệ thống cũng đã tích hợp phí tham quan với phí sử dụng bến thủy nội địa, giúp giảm bớt thủ tục rườm rà cho du khách.

Khánh Hòa thu phí tham quan vịnh Nha Trang từ ngày 25/9.

Giám đốc Ban Quản lý vịnh Nha Trang cho biết, đơn vị đã bố trí lực lượng và trang thiết bị tại các điểm bán vé, đồng thời niêm yết công khai mức phí và hướng dẫn chi tiết để người dân và doanh nghiệp nắm rõ. Riêng đối với các bến do Công ty cổ phần Vinpearl quản lý, việc thu hộ sẽ được thực hiện sau khi có quy chế phối hợp.

Mức phí được áp dụng theo lượt, không tính theo số ngày lưu trú và áp dụng cho du khách tham quan bằng tàu thủy nội địa. Cụ thể, tuyến Hòn Miễu - Trí Nguyên giá 6.000 đồng/lượt, 3 tuyến Hòn Tằm, Hòn Tre - Vinpearl và Hòn Một đồng giá 8.000 đồng/lượt, tuyến Hòn Mun giá 10.000 đồng/lượt và tuyến tổng hợp có giá 40.000 đồng/lượt.

Ban Quản lý vịnh Nha Trang cũng quy định rõ các trường hợp được miễn và giảm phí. Trong đó, các đối tượng như: Trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật và người dân tỉnh Khánh Hòa... sẽ được miễn phí hoàn toàn. Trẻ từ 6-16 tuổi, người trên 60 tuổi, học sinh, sinh viên cùng một số đối tượng chính sách xã hội khác sẽ được giảm 50%.

Du khách lên tàu tham quan tour biển đảo trên vịnh Nha Trang.

Trước đó, HĐND tỉnh Khánh Hòa ban hành Nghị quyết quy định mức thu phí và chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Nha Trang. Theo nghị quyết, phạm vi thu phí là vùng biển, đảo nằm trong ranh giới vịnh Nha Trang (từ mũi Kê Gà đến mũi Cù Hin); ngoại trừ các phân khu bảo vệ nghiêm ngặt theo phân vùng chức năng Khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang.

Đối tượng thu phí là du khách tham quan di chuyển bằng phương tiện thủy nội địa trên những vùng biển, đảo nằm trong ranh giới vịnh Nha Trang (trừ các phân khu bảo vệ nghiêm ngặt).