Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Thu phí tham quan vịnh Nha Trang từ ngày mai

Thanh Thanh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ ngày 25/9, tỉnh Khánh Hòa chính thức áp dụng thu phí tham quan vịnh với mức thấp nhất 6.000 đồng, cao nhất 40.000 đồng/lượt tùy tuyến. Trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật và người dân tỉnh Khánh Hòa... sẽ được miễn phí hoàn toàn.

Ông Đàm Hải Vân - Giám đốc Ban Quản lý vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - cho biết: Từ ngày 25/9, tỉnh Khánh Hòa sẽ bắt đầu thu phí tham quan thắng cảnh vịnh Nha Trang. Việc thu phí tham quan vịnh sẽ được triển khai tại bốn điểm chính là bến tàu du lịch Nha Trang, bến thủy nội địa Phú Quý, bến thủy nội địa Viện Hải dương học và công viên bến du thuyền quốc tế Ana Marina.

Theo ông Vân, để tạo điều kiện thuận lợi, du khách có thể mua vé trực tiếp tại các bến hoặc thanh toán trực tuyến. Đặc biệt, hệ thống cũng đã tích hợp phí tham quan với phí sử dụng bến thủy nội địa, giúp giảm bớt thủ tục rườm rà cho du khách.

1.jpg
Khánh Hòa thu phí tham quan vịnh Nha Trang từ ngày 25/9.

Giám đốc Ban Quản lý vịnh Nha Trang cho biết, đơn vị đã bố trí lực lượng và trang thiết bị tại các điểm bán vé, đồng thời niêm yết công khai mức phí và hướng dẫn chi tiết để người dân và doanh nghiệp nắm rõ. Riêng đối với các bến do Công ty cổ phần Vinpearl quản lý, việc thu hộ sẽ được thực hiện sau khi có quy chế phối hợp.

Mức phí được áp dụng theo lượt, không tính theo số ngày lưu trú và áp dụng cho du khách tham quan bằng tàu thủy nội địa. Cụ thể, tuyến Hòn Miễu - Trí Nguyên giá 6.000 đồng/lượt, 3 tuyến Hòn Tằm, Hòn Tre - Vinpearl và Hòn Một đồng giá 8.000 đồng/lượt, tuyến Hòn Mun giá 10.000 đồng/lượt và tuyến tổng hợp có giá 40.000 đồng/lượt.

Ban Quản lý vịnh Nha Trang cũng quy định rõ các trường hợp được miễn và giảm phí. Trong đó, các đối tượng như: Trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật và người dân tỉnh Khánh Hòa... sẽ được miễn phí hoàn toàn. Trẻ từ 6-16 tuổi, người trên 60 tuổi, học sinh, sinh viên cùng một số đối tượng chính sách xã hội khác sẽ được giảm 50%.

img-2895.jpg
Du khách lên tàu tham quan tour biển đảo trên vịnh Nha Trang.

Trước đó, HĐND tỉnh Khánh Hòa ban hành Nghị quyết quy định mức thu phí và chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Nha Trang. Theo nghị quyết, phạm vi thu phí là vùng biển, đảo nằm trong ranh giới vịnh Nha Trang (từ mũi Kê Gà đến mũi Cù Hin); ngoại trừ các phân khu bảo vệ nghiêm ngặt theo phân vùng chức năng Khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang.

Đối tượng thu phí là du khách tham quan di chuyển bằng phương tiện thủy nội địa trên những vùng biển, đảo nằm trong ranh giới vịnh Nha Trang (trừ các phân khu bảo vệ nghiêm ngặt).

Thanh Thanh
#vịnh Nha Trang #thu phí tham quan #du lịch Khánh Hòa #bến tàu Nha Trang #du khách

Xem thêm

Cùng chuyên mục