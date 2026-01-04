Khách Tây 'vào vai' nghệ nhân làm gốm

TPO - Vừa được vinh danh là điểm du lịch cộng đồng tốt nhất năm 2025, làng gốm Thanh Hà ở phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng tấp nập đón khách tham quan làng nghề, trải nghiệm nặn gốm trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch.
Theo anh Lê Văn Nhật (38 tuổi, chủ cơ sở sản xuất gốm), thời gian qua, những nghệ nhân làng gốm Thanh Hà đã phát triển đa dạng các sản phẩm, phục vụ thị hiếu của du khách trong nước và quốc tế.
"Cơ sở của tôi triển khai các hoạt động workshop làm gốm dành cho khách có thời gian lưu trú dài ngày ở Hội An. Các sản phẩm do khách làm ra sẽ được đưa vào lò nung thay vì sấy như trước đây. Sau 3-4 ngày, du khách có thể cầm trên tay những sản phẩm độc nhất do chính tay mình nặn ra", anh Nhật nói.
Theo thống kê, năm 2025 làng gốm Thanh Hà đón hơn 251.000 lượt khách tham quan (trong đó, 95% là khách quốc tế). Hiện, làng nghề có 37 hộ dân với 68 lao động trực tiếp tham gia sản xuất gốm và hoạt động phục vụ du lịch. Hạ tầng phục vụ du lịch cộng đồng tiếp tục được đầu tư đồng bộ với hệ thống đường nội bộ, bãi đỗ xe, xe điện trung chuyển, bảng chỉ dẫn, sơ đồ tham quan, điểm check-in... Đặc biệt, từ ngày 1/9/2025, bến du lịch làng gốm Thanh Hà đã được đưa vào hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho các tour đường sông kết nối làng nghề