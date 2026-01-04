Khách Tây 'vào vai' nghệ nhân làm gốm

Theo thống kê, năm 2025 làng gốm Thanh Hà đón hơn 251.000 lượt khách tham quan (trong đó, 95% là khách quốc tế). Hiện, làng nghề có 37 hộ dân với 68 lao động trực tiếp tham gia sản xuất gốm và hoạt động phục vụ du lịch. Hạ tầng phục vụ du lịch cộng đồng tiếp tục được đầu tư đồng bộ với hệ thống đường nội bộ, bãi đỗ xe, xe điện trung chuyển, bảng chỉ dẫn, sơ đồ tham quan, điểm check-in... Đặc biệt, từ ngày 1/9/2025, bến du lịch làng gốm Thanh Hà đã được đưa vào hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho các tour đường sông kết nối làng nghề