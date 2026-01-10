Hotline: 0865015015
TIÊU ĐIỂM: Mua phải hàng kém chất lượng, người tiêu dùng nên làm gì?
TPO - Pháp luật quy định nhà sản xuất chịu trách nhiệm vô điều kiện với sản phẩm lỗi.
Diễm Linh
Quốc Hùng
10/01/2026 09:05
Video
TIÊU ĐIỂM: Người lao động cần biết gì về các luật mới có hiệu lực từ 2026?
Video
TIÊU ĐIỂM: Nhìn lại những dấu ấn nổi bật của Việt Nam năm 2025
Video
TIÊU ĐIỂM: SEA Games 33: Nhiều kỷ lục, không ít tranh cãi
Địa ốc
Địa ốc 24H: Hơn 2.000 dự án BĐS đang chờ tháo gỡ; thí điểm cơ chế mới nhằm kéo giảm giá nhà
Địa ốc
Địa ốc 24H: TPHCM vẫn còn chung cư giá dưới 35 triệu đồng/m2; Xử nghiêm hành vi bán nhà ở xã hội sai đối tượng
Xe
Taxi tạt đầu xe ngay lối lên vành đai 3
Xe
Xe đầu kéo tông trúng ôtô tải rồi đâm tiếp xe con
Xe
Clip xe tải phanh gấp gây va chạm liên hoàn với 10 ô tô trên cao tốc
Địa ốc
Địa ốc 24H: Mỗi BĐS có mã định danh điện tử riêng; nhiều ngân hàng tăng lãi suất mua NƠXH
Video
TIN NHANH: Đồ hộp Hạ Long hoạt động ra sao trước lùm xùm hơn 120 tấn heo bệnh?
Xe
Clip ô tô lùi bất ngờ, cuốn cả xe máy và người xuống gầm
Thể thao
HIGHLIGHTS U23 Việt Nam 2-1 U23 Kyrgyzstan: Vé tứ kết trong tầm tay
Video
NHỊP SỐNG 24: Triệu chứng của chất Cereulide có trong các loại sữa bị NESTLÉ thu hồi
Video
NHỊP SỐNG 24: 120 tấn thịt heo bệnh vào đồ hộp Hạ Long: Bác sĩ nói điều đáng sợ nhất
Thời sự
Video
TIN NHANH: Toàn cảnh phiên tòa xử Tổng thống Venezuela và tuyên bố của ông Maduro
Video
NHỊP SỐNG 24: Trào lưu đi cà phê 'quẩy' ban ngày tại nhiều quốc gia
Video
TIN NHANH: Bắt kẻ chuyên dâm ô các bé gái
Video
TIN NHANH: Bất ngờ lời kể của những ‘hiệp sĩ’ một thời sát cánh cùng Nguyễn Thanh Hải
Video
NHỊP SỐNG 24: Virus lây lan mạnh nhất thế giới xuất hiện tại Mỹ; Sử dụng dữ liệu sai bị phạt đến 3 tỷ đồng
Showbiz-TV
Giải trí
Nam chính chỉ xuất hiện vài phút trong 'Nhà hai chủ': ‘Có lúc tôi casting 15 lần nhưng đậu được một vai'
Giải trí
Thu Trang: 'Chê phim tôi sao cũng được, nhưng đừng để chuyện của Trấn Thành, Trường Giang ảnh hưởng'
Giải trí
RHYDER Quang Anh: 'Giờ thì mẹ muốn bất kỳ thứ gì, tôi đều mua được'
Giải trí
Cú sốc của buitruonglinh
Giải trí
Tính cách thật của Negav
Thời tiết
Nhịp sống Thủ đô
Khí lạnh mạnh dồn dập, ngày 6/1 Hà Nội rét đậm
Nhịp sống Thủ đô
Đầu tuần Hà Nội trời rét khô, thấp nhất 14 độ C
Nhịp sống Thủ đô
Gió lạnh về, Hà Nội trời rét, có lúc có mưa
Nhịp sống Thủ đô
Ngày cuối năm Hà Nội mưa rải rác, trời rét
Nhịp sống Thủ đô
Cuối tháng 12 Hà Nội sương mù, tăng nhiệt nhẹ
Thị trường
Nhịp sống Thủ đô
Cận cảnh siêu phẩm 'Long vân thủy' dài 3 mét từ 12 cây quất
Nhịp sống Thủ đô
Làng trồng phật thủ ở ngoại thành Hà Nội rộn ràng vào vụ Tết Giáp Thìn
Video
Rực rỡ chợ hoa phố Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết
Video
Xe sang, gậy golf lên kệ hàng mã dịp rằm tháng Bảy
Nhịp sống phương Nam
Làng hoa Tết tại TPHCM vào mùa, công nhân mất việc có nguồn thu mới
Thể thao
Thể thao
5 khoảnh khắc 'vàng' đáng nhớ ở SEA Games 33: Lực sĩ Thái Lan ăn mừng sớm và nhận cái kết đắng
Thể thao
Quách Thị Lan đã 'vượt rào' tâm lý để tạo nên cái kết viên mãn như thế nào?
Thể thao
Kỷ lục gia Nguyễn Thị Oanh và bí quyết duy trì động lực bền bỉ, không ngừng theo đuổi thành công
Thể thao
Sau HCV SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik nói về 'phép màu' và con đường ra châu lục
Thể thao
Đội trưởng Khuất Văn Khang: U23 Việt Nam sẵn sàng cho thách thức châu lục sau HCV SEA Games
Quân sự
Người lính
Khoảnh khắc trực thăng 'cá sấu' Nga phóng tên lửa tấn công xe bọc thép Ukraine
Người lính
Ukraine nói Nga mất hơn 11.000 phương tiện quân sự kể từ đầu năm nay
Người lính
Máy bay không người lái 'cá mập' của Ukraine vô hiệu hóa hàng loạt hệ thống phòng không Nga
Người lính
Tên lửa Iskander-M tập kích cơ sở huấn luyện của Ukraine ở Kherson
Người lính
Dàn khí tài trên đường phố Đà Nẵng
Mutex
Khoa học
Tại sao trứng cá mập có hình dạng kỳ lạ đến vậy?
Khoa học
Loại khẩu trang nào có thể lọc không khí tốt nhất?
Khoa học
Sỏi thận hình thành như thế nào?
Khoa học
Khí hậu năm 2024 của Việt Nam và thế giới diễn biến thế nào?
Khoa học
Tin nhắn trên Messenger có gì thay đổi khi sắp được Meta mã hóa đầu cuối hoàn toàn?