Phụ huynh bàng hoàng nghe con kể bị đánh khi học tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà

TPO - Phụ huynh em V.T.Q. (Tên nhân chứng đã được thay đổi) cảm thấy bàng hoàng và bất bình khi được nghe chính con mình kể những ngày tháng bị đánh khi học tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà.

Quốc Nam - Hoàng Dương

Liên quan đến vụ nam học viên 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày được tiếp nhận vào Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, phường An Sinh (tỉnh Quảng Ninh), phóng viên Báo Tiền Phong đã có cuộc gặp trực tiếp với phụ huynh em V.T.Q. (Tên nhân chứng đã được thay đổi) là học viên của Trung tâm công tác xã hội Hải Hà.

Theo phụ huynh em Q., trong 60 ngày ở trung tâm, cháu chứng kiến rất nhiều nhưng về nhà không dám nói. Khi được mẹ hỏi, cháu Q. mới dám kể bị những trận đòn lúc mới vào trung tâm cho đến khi chứng kiến học viên nam bị đánh đến mức tử vong sau 2 ngày nhập học. Qua chia sẻ với PV, phụ huynh này đã tiết lộ những thông tin khiến người nghe bàng hoàng (Clip trên).

Toàn bộ thông tin do nhân chứng cung cấp hiện đã được gia đình nạn nhân chuyển tới cơ quan chức năng. Theo đại diện các đơn vị liên quan, quá trình điều tra đang tập trung làm rõ toàn bộ diễn biến trước, trong và sau thời điểm xảy ra vụ việc, thu thập lời khai của những người có mặt, xác định mức độ liên quan của từng cá nhân, cũng như trách nhiệm quản lý, giám sát tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà.

image-1.jpg
GIám đốc Trung tâm công tác xã hội Hải Hà (khoanh đỏ) cùng 9 bị can khác bị Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố về hành vi Cố ý gây thương tích.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 11 giờ 20 phút ngày 23/12, trong quá trình tổ chức lao động tập thể tại khu vực đồi Trại Lốc, thuộc phường An Sinh, giữa một số học viên đang được quản lý tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà, cơ sở 2, đã phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến xô xát.

Học viên bị thương nặng được xác định là P.H.N, (SN: 2008, trú tại phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh). Đáng chú ý, nam sinh này mới được tiếp nhận vào Trung tâm từ ngày 21/12, tức chỉ hai ngày trước khi xảy ra sự việc.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà, phường An Sinh, đồng thời khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm, cùng 9 người khác có liên quan đến vụ việc học viên 17 tuổi tử vong.

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đang khẩn trương thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ để làm rõ nội dung vụ án, xử lý các bị can và xem xét xử lý hành vi vi phạm của Trung tâm công tác xã hội Hải Hà theo quy định pháp luật.

#Trung tâm Hải Hà #bạo hành trẻ em #tử vong #giám đốc trung tâm #phường An Sinh #tỉnh Quảng Ninh

