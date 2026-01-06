Bà Delcy Rodriguez tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời Venezuela

TPO - Phó Tổng thống kiêm Bộ trưởng Dầu mỏ Venezuela - Delcy Rodriguez - đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời của nước này, hai ngày sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt.

Bà Delcy Rodriguez tuyên thệ nhậm chức ngày 5/1. (Ảnh: Reuters)

"Tôi đến đây với nỗi đau về vụ bắt cóc hai người hùng, hiện đang bị giam giữ làm con tin: Tổng thống Nicolas Maduro và Đệ nhất phu nhân Cilia Flores", bà Rodríguez phát biểu trong lễ tuyên thệ nhậm chức ngày 5/1.

"Tôi thề sẽ không nghỉ ngơi một phút nào để đảm bảo hòa bình và sự ổn định về tinh thần, kinh tế và xã hội cho người dân chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau thề nguyện, với tư cách là một quốc gia, để đưa Venezuela tiến lên phía trước trong thời điểm khó khăn này".

Bà Rodriguez (56 tuổi) giữ chức Phó Tổng thống từ năm 2018, đồng thời đảm nhiệm chức Bộ trưởng Tài chính rồi sau đó là Bộ trưởng Dầu mỏ. Bà cũng từng là Bộ trưởng Truyền thông và Bộ trưởng Ngoại giao.

Trước khi tham gia chính trường, bà Rodriguez là luật sư chuyên về luật lao động, đã dành 9 năm ở Pháp và Anh để theo học chương trình sau đại học.

Trên cương vị phó tổng thống, sau nhiều năm Venezuela đối mặt với lạm phát do lệnh trừng phạt của Mỹ, bà Rodriguez đã thực hiện các chính sách cứng rắn bao gồm cắt giảm chi tiêu công, hạn chế tín dụng và giữ tỷ giá đô la - bolivar cố định, giúp giảm lạm phát.

Bà đã duy trì sản lượng dầu ở mức trung bình khoảng 1,1 triệu thùng/ngày trong năm ngoái. Và vai trò phó tổng thống đã giúp bà xây dựng quan hệ mật thiết với các công ty dầu khí nước ngoài như Chevron.

Đôi khi được các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp mô tả là một "người nghiện công việc", bà Rodriguez tham dự nhiều sự kiện của các doanh nghiệp tư nhân, điều mà các quan chức nhà nước khác đã bỏ qua trong nhiều năm.

Bà cũng thường xuyên công du Trung Quốc, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ...

Tòa án Tối cao Venezuela đã chỉ định bà Rodriguez làm tổng thống lâm thời vào cuối tuần trước, sau khi ông Maduro bị Mỹ bắt giữ.

Ngày 3/1, bà tuyên bố trung thành với ông Maduro và lên án việc bắt giữ ông là một “hành động thô bạo”. Nhưng đến ngày 4/1, bà kêu gọi một mối quan hệ “cân bằng và tôn trọng” với Mỹ, sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo Mỹ có thể can thiệp một lần nữa nếu bà Rodriguez không hợp tác.