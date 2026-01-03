Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Iran chấp nhận bán vũ khí đổi lấy tiền điện tử?

Minh Hạnh

TPO - Trung tâm Xuất khẩu Quốc phòng Iran (Mindex) sẵn sàng đàm phán các hợp đồng quân sự với hình thức thanh toán bằng tiền điện tử, bằng đồng rial của Iran hoặc thông qua hình thức trao đổi hàng hóa, theo báo cáo của Financial Times.

69578ebc85f5407ffb0bf685.jpg
(Ảnh: Getty Images)

Hồi tháng 8, Anh, Pháp, Đức đã kích hoạt cơ chế của Liên Hợp Quốc để tái áp đặt các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Iran sau khi nỗ lực ngoại giao nhằm khôi phục cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của nước này với Mỹ thất bại. Tehran hiện đang chịu các lệnh trừng phạt sâu rộng nhắm vào chương trình hạt nhân và tên lửa, ngành dầu mỏ và khả năng tiếp cận hệ thống ngân hàng quốc tế, buộc nước này phải dựa vào các hoạt động trao đổi hàng hóa và tài sản kỹ thuật số như bitcoin.

Theo nguồn tin, lời đề nghị được đưa ra năm ngoái đưa Iran trở thành một trong những quốc gia đầu tiên công khai sẵn sàng chấp nhận tiền điện tử làm phương thức thanh toán cho xuất khẩu vũ khí.

Mindex có khách hàng tại 35 quốc gia và tiếp thị nhiều loại vũ khí, bao gồm tên lửa đạn đạo, máy bay không người lái, tàu chiến và hệ thống phòng không tầm ngắn. Trang web của Mindex cũng liệt kê một số loại vũ khí nhỏ, rocket và tên lửa hành trình chống hạm.

Bất chấp các lệnh trừng phạt sâu rộng, Mindex tuyên bố trên trang web của mình rằng “không có vấn đề gì” trong việc thực hiện các hợp đồng.

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm, Iran xếp thứ 18 trên thế giới về xuất khẩu vũ khí lớn vào năm 2024, sau Na Uy và Úc.

Trước đây, chính quyền Mỹ từng cáo buộc Iran sử dụng tài sản kỹ thuật số để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán dầu và chuyển tiền bên ngoài hệ thống ngân hàng chính thức.

Hồi tháng 9, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân bị cáo buộc điều hành một mạng lưới “ngân hàng ngầm” sử dụng tiền điện tử để xử lý các khoản thanh toán thay mặt cho Iran.

Minh Hạnh
RT, Financial Times
#Iran #vũ khí #tiền điện tử #Mỹ #lệnh trừng phạt #phương Tây

