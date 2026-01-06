Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Thụy Sĩ tuyên bố đóng băng tài sản của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro

Quỳnh Như

TPO - Thụy Sĩ đã đóng băng các tài sản của ông Nicolas Maduro và các cộng sự, sau khi ông bị lực lượng Mỹ bắt giữ tại Caracas và đưa về New York.

Chính phủ Thụy Sĩ hôm thứ Hai (5/1) thông báo nước này đã ra lệnh đóng băng mọi tài sản liên quan đến Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và các cộng sự thân cận ngay lập tức.

"Biện pháp phong tỏa tài sản có hiệu lực ngay từ hôm nay và sẽ duy trì trong bốn năm cho đến khi có thông báo mới", Chính phủ Thụy Sĩ cho biết trong một tuyên bố.

Thông cáo báo chí của chính phủ nêu rõ, Hội đồng Liên bang muốn đảm bảo rằng bất kỳ tài sản nào được thu thập bất hợp pháp đều không thể được chuyển ra khỏi Thụy Sĩ trong bối cảnh hiện nay.

87a2de14-cedf-476c-830a-d692a0e8db93.jpg
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Đây là động thái mới nhất của Bern kể từ khi ông Maduro bị bắt giữ. Tuy nhiên, phía Thụy Sĩ chưa xác nhận liệu có tài sản nào thực sự đứng tên ông Maduro hoặc các cộng sự tại nước này hay không, cũng như chưa công bố giá trị cụ thể của các tài sản bị đóng băng.

Thụy Sĩ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Venezuela từ năm 2018. Trước đó, Mỹ, Canada và Liên minh châu Âu (EU) cũng đã triển khai các lệnh trừng phạt và hạn chế giao dịch đối với Caracas từ năm 2017.

Theo Đạo luật Liên bang về việc đóng băng và thu hồi tài sản bất hợp pháp do các cá nhân giữ chức vụ chính trị nước ngoài nắm giữ (FIAA), Chính phủ Thụy Sĩ cho biết quyết định này được thực hiện như một biện pháp phòng ngừa, nhằm bảo toàn tài sản trong thời gian chờ các thủ tục pháp lý tiếp theo.

Chính phủ Thụy Sĩ nhấn mạnh rằng, nếu các cuộc điều tra trong tương lai xác định những tài sản này có nguồn gốc bất hợp pháp, nước này sẽ nỗ lực để bảo đảm các khoản tiền đó được sử dụng vì lợi ích của người dân Venezuela.

Quỳnh Như
Reuters
#Thụy Sĩ #Maduro #tài sản #trừng phạt #Venezuela #đóng băng tài sản #chính trị #Mỹ

Xem thêm

Cùng chuyên mục