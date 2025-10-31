Sau Mỹ và Anh, Singapore tịch thu hàng loạt tài sản của Tập đoàn Prince

TPO - Cảnh sát Singapore tịch thu và ban lệnh cấm chuyển nhượng số tài sản trị giá hơn 115 triệu USD, trong khuôn khổ cuộc điều tra làm giả giấy tờ và rửa tiền liên quan đến Tập đoàn Prince ở Campuchia và ông chủ Chen Zhi (Trần Chí).

Các tài sản bị tịch thu gồm 6 bất động sản, tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán và tiền mặt, du thuyền, 11 ô tô và nhiều chai rượu, CNA dẫn thông cáo của cảnh sát Singapore ngày 31/10 cho biết.

Du thuyền là một trong những tài sản liên quan đến Tập đoàn Prince và Chen Zhi bị Singapore tịch thu. (Ảnh: CNA)

Cảnh sát Singapore đã khám xét nhiều địa điểm liên quan đến Chen và những người thân tín, nhưng những người này hiện không có mặt ở Singapore.

Chen gần đây bị truy tố tại Mỹ với cáo buộc cầm đầu đường dây lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn, liên quan đến các trại lao động cưỡng bức tại Campuchia.

Theo cáo trạng, Tập đoàn Prince đã xây dựng ít nhất 10 khu phức hợp ở Campuchia, nơi người lao động bị ép tiếp cận hàng nghìn nạn nhân qua mạng xã hội hoặc nền tảng nhắn tin trực tuyến, dụ dỗ họ chuyển tiền với kỳ vọng sinh lời lớn.

Cảnh sát Singapore nhận được thông tin tình báo tài chính liên quan đến Chen và những người thân cận từ Văn phòng Báo cáo giao dịch đáng ngờ từ năm 2024.

“Chúng tôi đã tiến hành điều tra và phối hợp với các cơ quan nước ngoài để trao đổi thông tin và hỗ trợ, vì các hoạt động vi phạm diễn ra ở nước ngoài”, cảnh sát cho biết.

Khi cơ quan chức năng Mỹ và Anh công bố thông tin về Chen và Tập đoàn Prince ngày 14/10, cảnh sát Singapore đã phối hợp với các cơ quan thành viên của Mạng lưới Điều phối và hợp tác chống rửa tiền để thúc đẩy điều tra, dẫn tới chiến dịch khám xét ngày 30/10.

Tập đoàn Prince là một trong những tập đoàn lớn nhất Campuchia, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, dịch vụ tài chính và tiêu dùng.

Ngày 14/10, giới chức Mỹ và Anh trừng phạt 146 cá nhân và tổ chức liên quan đến Tập đoàn Prince, cáo buộc tập đoàn này lừa đảo nạn nhân trên toàn thế giới thông qua các mô hình đầu tư trực tuyến.

Trong số các đối tượng bị trừng phạt có 3 công dân Singapore và 17 pháp nhân đăng ký tại Singapore bị cho là có liên quan tới Tập đoàn Prince và Chen.

Chính phủ Mỹ cũng đã tịch thu khoảng 15 tỷ USD bằng bitcoin của Chen và Tập đoàn Prince.