Giải cứu bé gái khỏi tay 4 đối tượng mua bán người ở Đà Nẵng

TPO - Ngày 23/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ 4 đối tượng liên quan đến vụ án mua bán người, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật. Đồng thời, giải cứu thành công nạn nhân là bé gái 13 tuổi khỏi các đối tượng tội phạm.

Bị bắt làm tiếp viên quán karaoke để trả nợ

Trước đó, em Trần B.N (13 tuổi, trú phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) bị đối tượng nam tên “Tuấn Bi” ở nhà thuê trên đường Hoàng Văn Thụ, phường Quy Nhơn dụ dỗ cho vay số tiền 10 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

"Tuấn Bi" cho bé N. vay với lãi suất cao để ép làm tiếp viên để trả nợ. Sau đó, bé N. bị bán cho nhiều đối tượng khác nhau để làm nhân viên quán Karaoke.

Hiện trường tại thời điểm các chiến sĩ công bắt gọn các đối tượng, giải cứu nạn nhân.

Do bị đánh đập nên khoảng 4h ngày 17/8, bé N. gọi cho mẹ ruột thông báo việc em bị chủ quán Karaoke đánh đập, bắt trả tiền vay nếu không họ sẽ bán cho người khác…

Người nhà của bé N. sau đó cũng nhận được điện thoại và nói chuyện với những người đang giữ N. và được thông báo phải trả 50 triệu đồng nếu muốn thả bé ra.

Đến 10h cùng ngày, từ tài khoản Facebook của N. có người tiếp tục gọi cho mẹ em và thông báo muốn chuộc lại con thì phải chuyển 60 triệu đồng.

Khi được hỏi vì sao lại tăng thêm 10 triệu, các đối tượng này nói là “tiền nhờ giang hồ đi tìm bắt N. nên lên đến 60 triệu đồng”.

Đồng thời cho biết, đang dẫn N. ra Hội An (TP Đà Nẵng). Khi tới nơi bọn chúng sẽ nhắn địa chỉ để gia đình đem tiền đến chuộc đến. Sự việc sau đó được, gia đình trình báo lên Công an tỉnh Gia Lai.

Nhanh chóng giải cứu nạn nhân

Ngày 21/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng nhận được đề nghị của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai để phối hợp hỗ trợ xác minh, làm rõ vụ mua bán người nói trên.

Ngay lập tức tổ công tác Khu vực 3 Công an TP Đà Nẵng nhanh chóng xác minh, xác định các đối tượng đang có mặt tại địa bàn xã Duy Vinh, TP Đà Nẵng. Lực lượng Công an hướng dẫn người nhà cháu N. liên hệ nhóm đối tượng đến tại quán ăn trên đường Hùng Vương (xã Nam Phước, TP Đà Nẵng) để giao tiền.

Bốn đối tượng bị bắt giữ.

Khi các đối tượng đến và nhận tiền, tổ công tác nhanh chóng bắt giữ và giải cứu thành công cháu bé N.

Qua khai thác nhanh, 4 đối tượng Lê Văn Minh Hoàng (24 tuổi, trú phường Hội An Đông); Nguyễn Tấn Dũng (16 tuổi), Phan Văn Hoàng Duy (15 tuổi, cùng trú tại phường Hội An, TP Đà Nẵng) và Thái Văn Hoà (38 tuổi, trú xã Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Đồng thời, bàn giao các đối tượng cho Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều tra xử lý.