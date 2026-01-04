Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Ba đối tượng tổ chức cho hàng chục người vượt biên lao động trái phép

Nguyễn Thắng
TPO - Từ những lời rủ rê trên mạng xã hội, 32 công dân ở Bắc Ninh suýt rơi vào vòng xoáy lao động trái phép nơi xứ người. Công an tỉnh Bắc Ninh kịp thời bắt quả tang 3 đối tượng ngay trên đường ra cửa khẩu.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, đầu tháng 12/2025, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện nhiều công dân tại tỉnh Bắc Ninh có dấu hiệu bị các đối tượng xấu rủ rê, lôi kéo xuất cảnh sang Trung Quốc bằng hình thức lợi dụng giấy thông hành để trốn ở lại lao động trái phép. Trước diễn biến phức tạp của vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Phòng An ninh đối ngoại xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh, làm rõ đường dây và xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.

Ban chuyên án phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức bắt quả tang 3 đối tượng khi đang đưa, dẫn 32 công dân tại các xã Đại Sơn, Lục Ngạn, Đèo Gia, Biển Động (tỉnh Bắc Ninh) di chuyển lên khu vực cửa khẩu Thanh Thủy (Tuyên Quang) nhằm xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Danh tính các đối tượng được xác định gồm: Lưu Văn Tều (SN 1991, trú xã Lục Ngạn), Lài Văn Giang (SN 1993, trú xã Đại Sơn) và Lương Toàn Thắng (SN 1984, trú xã Đèo Gia), đều ở tỉnh Bắc Ninh.

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Lưu Văn Tều.

Tại cơ quan điều tra, các lao động khai nhận đã bị các đối tượng tiếp cận thông qua mạng xã hội như Zalo, Facebook, dụ dỗ sang Trung Quốc chặt mía thuê bằng giấy thông hành rồi trốn ở lại lao động trái phép. Mỗi người phải nộp từ 2 đến 4 triệu đồng.

Bước đầu, 3 đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trong đó, Lưu Văn Tều khai trước đây từng sang Trung Quốc lao động trái phép, có quen biết một số đối tượng đang làm việc tại đây. Khi được đặt vấn đề tuyển người, Tều đăng thông tin lên mạng xã hội và rủ thêm Giang, Thắng cùng tham gia. Số tiền thu của người lao động, Tều trích hoa hồng cho Giang và Thắng 500.000 đồng/người, phần còn lại dùng để làm thủ tục và thuê phương tiện đưa người lên cửa khẩu.

Hiện Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Bắc Ninh đã bàn giao 3 đối tượng cho Cơ quan An ninh điều tra để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền, đồng thời phối hợp mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan trong đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài lao động trái phép.

Nguyễn Thắng
#bắc ninh #công an

