Thể thao

Google News

Hòa nhạt ngày ra quân, U23 Iraq và U23 Trung Quốc hụt hơi ở bảng D giải U23 châu Á

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dù tạo ra không ít cơ hội, U23 Iraq và U23 Trung Quốc vẫn không thể xuyên thủng mành lưới của nhau, chấp nhận trận hòa 0-0 ở lượt trận mở màn bảng D giải U23 châu Á 2026.

screen-shot-2026-01-09-at-070349.png

Trận đấu diễn ra với thế trận thận trọng ngay từ những phút đầu. U23 Trung Quốc sớm gặp bất lợi về nhân sự khi Bao Shimeng dính chấn thương và phải rời sân ngay phút thứ 4, buộc HLV phải tung Yang Xi vào sân để hoàn thiện hàng tiền vệ ba người cùng Xu Bin và Li Zhenquan.

U23 Iraq là đội tạo ra cơ hội đáng chú ý đầu tiên ở phút 11, khi Abdulrazzaq Qasim tận dụng pha chuyền hỏng của đối thủ để tung cú sút xa, song bóng đi chệch khung thành. Phải đến giữa hiệp một, U23 Trung Quốc mới bắt đầu đẩy cao nhịp độ. Phút 21, Wang Yudong tạt bóng chuẩn xác cho Wang Bohao đánh đầu, nhưng bóng lại đi sạt cột dọc trong gang tấc.

Đội bóng Đông Á liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội rõ rệt. Phút 25, Li Zhenquan chớp thời cơ sau một pha phá bóng thiếu an toàn của hậu vệ U23 Iraq để kiến tạo cho Yang Xi, nhưng cú dứt điểm ở cự ly gần của tiền vệ này lại đưa bóng vọt xà. Đến phút 40, Wang Yudong tiếp tục thử vận may bằng pha ngả bàn đèn đẹp mắt nhưng không chính xác.

U23 Iraq cũng có lời đáp trả trước khi hiệp một khép lại, khi Qasim tung cú sút xa buộc thủ môn Li Hao phải trổ tài cứu thua.

screen-shot-2026-01-09-at-070404.png

Ngay đầu hiệp hai, U23 Trung Quốc suýt phá vỡ thế bế tắc. Wang Yudong treo bóng đầy vào vòng cấm cho Yang Xi, nhưng tiền vệ này lại băng vào không đúng nhịp ở cột xa. Đến phút 55, Iraq tiếp tục thoát thua khi cú vô-lê của Wang Yudong đi thẳng vào vị trí của thủ môn Layth Sajid.

Ở chiều ngược lại, U23 Iraq có cơ hội vượt lên ở phút 63, nhưng cú dứt điểm của Ali Mokhalad lại quá nhẹ. Những phút cuối trận, Aymen Luay hai lần đánh đầu nguy hiểm liên tiếp, song đều không thắng được phản xạ xuất sắc của thủ môn Li Hao, người chơi nổi bật nhất bên phía U23 Trung Quốc.

Hòa 0-0, U23 Iraq và U23 Trung Quốc cùng có 1 điểm, kém U23 Australia hai điểm sau khi đội bóng xứ Chuột túi giành chiến thắng 2-1 trước U23 Thái Lan ở trận đấu sớm.

Tại lượt trận tiếp theo vào chủ nhật, U23 Iraq sẽ chạm trán U23 Thái Lan, trong khi U23 Trung Quốc đối đầu thử thách lớn mang tên U23 Australia.

Trọng Đạt
#U23 Iraq #U23 Trung Quốc #U23 châu Á #bảng D #hòa không bàn thắng #giải đấu #bóng đá trẻ

