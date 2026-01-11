Trực tiếp U23 Thái Lan vs U23 Iraq (H1: 0-0): Thái Lan bỏ lỡ cơ hội

TPO - Thái Lan đang tổ chức các pha phản công rất sắc. Pruetong vừa bỏ lỡ cơ hội với cú rướn người đưa bóng ra ngoài.

yellow Chân sút Thái Lan bị treo giò trận cuối 23': Trong một pha quá ham bóng, Thanawut Phochai đã đạp vào đùi của cầu thủ Iraq. Anh nhận thẻ vàng thứ 2 sau 2 trận. Thái Lan sẽ mất chân sút quan trọng của mình ở trận cuối với Trung Quốc. report Quá tiếc cho Thái Lan 17': Thái Lan tổ chức phản công rất sắc. Phochai đi bóng mềm mại bên cánh trái rồi tạt vào cho đồng đội. Nhưng pha chạm bóng của cầu thủ bên trong không đưa bóng vào khuôn khổ khung thành. report Iraq đang áp đảo 12': Với những pha dàn xếp ở trung lộ, Iraq đang khiến Thái Lan gặp khó. Tuy nhiên với hàng thủ dày đặc màu xanh, Iraq chưa có nhiều cơ hội dứt điểm. report Cơ hội rõ ràng cho Thái Lan 6': Trong một pha phản công khá sắc, Thái Lan đã tạo ra cơ hội tốt. Phochai nhận bóng ở tư thế khá thoáng. Anh tung cú sút nhưng hậu vệ Iraq đã kịp ngoài người cản bóng. report Cú sút đầu tiên 4': Thái Lan sở hữu cú đá đầu tiên. Từ chấm đá phạt, Teerapat tung ra cú sút căng nhưng bóng chệch mục tiêu khá xa. foul Trận đấu bắt đầu report Thái Lan mang 3 cầu thủ nhập tịch dự giải lần này So với SEA Games 33, lực lượng của Thái Lan không được đánh giá cao nhưng họ lại mang theo tới 3 cầu thủ nhập tịch/Thái kiều. Đó là Nathan James, Wichan Inaram và Oussama Thiangkham. Hậu vệ Wichan Inaram report Iraq là gã khổng lồ ở sân chơi U23 châu Á Iraq nằm trong Top 5 quốc gia thành công nhất ở sân chơi U23 châu Á. Ngoài việc vô địch giải đấu năm 2013, họ còn là một trong những đội đã vượt qua hầu hết các vòng đấu loại trực tiếp, chỉ có duy nhất năm 2020 Iraq bị loại ở vòng đầu tiên. Họ cũng đã hai lần giành được vị trí thứ ba (năm 2016 và 2024), Iraq đã 3 lần giành quyền tham dự Olympic, và thành tích cao nhất của họ là vị trí thứ 4 vào năm 2004. report Thái Lan không quá lép vế trước Iraq Ở cấp độ U23, Thái Lan không quá thất thế khi đối đầu Iraq. Cả 2 gặp nhau 4 lần và Thái Lan thắng 1, hòa 1. Trận thắng gần nhất của họ trước Iraq diễn ra ở VCK gần nhất (2024). Ngay trận ra quân ,Thái Lan đã hạ Iraq 2-0 nhưng họ vẫn bị loại với vị trí cuối bảng. report Đội hình ra sân của 2 đội

Ở trận ra quân, Thái Lan đã cố gắng hết sức nhưng họ vẫn không thể giành điểm trước Australia. Đây là kết quả không mấy bất ngờ khi Thái Lan phải chơi thiếu người trong gần như cả trận. Thực lực của họ cũng yếu hơn nên một thất bại nằm trong dự tính.

Điều quan trọng là Thái Lan rút ra được gì sau thất bại này. Hôm nay, đội tuyển Đông Nam Á sẽ phải cải thiện tình hình để giành một kết quả khả quan trước Iraq, qua đó duy trì quyền tự quyết số phận của mình. Từ đầu chiến dịch, đã từng có đội thua ở trận ra quân nhưng vẫn có thể xoay chuyển vận mệnh. Đó là Jordan. Vì vậy, có thể khẳng định mọi thứ chưa kết thúc với người Thái.

Vấn đề là họ có thể vùng lên được như Jordan hay không? Với bóng đá trẻ, mọi thứ đều có thể xảy ra. Tuy nhiên xét về tương quan giữa Thái Lan và Iraq, đại diện Đông Nam Á đang lép vế hoàn toàn.

Thứ nhất, kinh nghiệm và thành tích của họ ở giải U23 châu lục là không lớn. Cột mốc tốt nhất của Thái Lan chỉ là vượt qua vòng bảng trong khi Iraq đã 1 lần vô địch và 2 lần vào tới bán kết.

Thứ 2, lực lượng của Thái Lan là rất khiêm tốn. Họ mất đi khoảng 10 cái tên so với đội hình tối ưu. Trong khi đó Iraq triệu tập được khá nhiều tên tuổi ở giải vô địch quốc gia. Ngay cả, Adam Rasheed, hậu vệ tài năng đang thi đấu cho Maribor (đội mạnh ở giải VĐQG Slovenia), cũng được dự giải.

Iraq cũng rất cần chiến thắng sau trận hòa gây thất vọng trước Trung Quốc. Và có thể họ sẽ dốc hết sức mình để đánh bại Thái Lan, qua đó mở cửa vào tứ kết.