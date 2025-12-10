Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Nhận định Leverkusen vs Newcastle, 03h00 ngày 11/12: Chấm dứt cái dớp sân nhà

Đặng Lai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Leverkusen vs Newcastle, Cúp C1 châu Âu - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Tại sân BayArena, một trong những trận đấu hấp dẫn nhất lượt trận thứ 6 Champions League sẽ diễn ra khi Leverkusen tiếp đón Newcastle. Đây là cơ hội để Leverkusen chấm dứt cái dớp sân nhà.

leverkusen-newcastle.png

Nhận định trước trận đấu Leverkusen vs Newcastle

Vào tháng 11, Leverkusen đã giành được 2 chiến thắng trên sân khách tại Champions League trước các đối thủ đáng gờm. Đầu tiên, đội bóng của Kasper Hjulmand bỏ túi 3 điểm từ Bồ Đào Nha bằng cách đánh bại Benfica (1-0) nhờ bàn thắng của Patrik Schick. 2 tuần sau, họ lại hạ gục Manchester City nhờ các bàn thắng của Alejandro Grimaldo và Schick.

Những chiến công này đã đưa Leverkusen lên vị trí thứ 17 với 8 điểm. Đây sẽ là trận đấu sân nhà của Leverkusen tại Champions League và đây là cơ hội để Leverkusen chấm dứt mạch trận đáng quên trên tổ ấm của mình.

Dù rất thành công khi mang chuông đi đánh xứ người (thắng 2, hòa 1, đứng nhất bảng về thành tích sân khách) nhưng trớ trêu là ở sân nhà, Leverkusen chưa thắng nổi trận nào. CLB này hòa PSV 1-1 và chịu thất bại nặng nề 2-7 trước PSG. Ngoài ra còn có một trận hòa tại Copenhagen (2-2). Cái dớp sân nhà đang bám lấy Leverkusen và giờ là lúc họ phải chấm dứt nó.

Một chiến thắng trước Newcastle cho phép họ vượt qua đối thủ và đưa Leverkusen tiến gần hơn đến Tốp 8, qua đó giành một suất trực tiếp vào vòng 16 đội. Newcastle cũng đặt mục tiêu tương tự. Đội bóng Anh đứng trên Leverkusen 2 bậc. Nhưng phong độ của Newcastle thực sự chưa tương xứng với tiềm lực của họ.

leverkusen-newcastle.jpg

Phong độ, lịch sử đối đầu Leverkusen vs Newcastle

Đội bóng của Eddie Howe đã tự tin đánh bại Athletic Bilbao tại St. James' Park vào đầu tháng 10. Tuy nhiên, 2 tuần sau, Newcastle lại để thua Marseille tại Velodrome (1-2). Mặc dù bàn thắng sớm của Harvey Barnes giúp Chích chòe dẫn trước trong hiệp 1 nhưng 2 pha tấn công nhanh của đội chủ nhà vào đầu hiệp hai đã xoay chuyển tình thế trận đấu.

Newcastle chưa thể hiện được bản lĩnh trước các đội bóng cùng thực lực. Họ chỉ có thể hạ những cái tên yếu hơn, đang xếp cuối bảng như Union Saint-Gilloise (4-0) và Benfica (3-0).

CLB Anh có cơ hội tốt để lọt vào Tốp 8. Song họ gặp bất lợi hơn so với Leverkusen. Thứ nhất, Newcastle không chơi tốt trước các CLB từ trung bình đến mạnh. Thứ 2, lịch thi đấu của họ khá thử thách. Sau khi đối đầu với Leverkusen, họ còn một trận đấu trên sân nhà với PSV và một chuyến làm khách của PSG.

Thông tin lực lượng Leverkusen vs Newcastle

Và không thể quên vấn đề nữa là lực lượng. Newcastle hành quân đến đất Đức với đội hình sứt mẻ khi gần một nửa quân số đội 1 của họ không thể ra sân. Nick Pope, Sven Botman, Emil Krafth, William Osula và Kieran Trippier bị chấn thương. John Ruddy, Jamaal Lascelles, Mark Gillespie và Harrison Ashby không được đăng ký tham dự giải đấu. Tin vui duy nhất của Newcastle là việc bản hợp đồng bom tấn trong mùa hè của họ, Yoane Wissa đã bình phục chấn thương đầu gối.

Bên phía Leverkusen, CLB này cũng đau đầu với một vài chấn thương của các trụ cột như Terrier, Palacios hay Hoffmann. Nhưng rõ ràng, họ được ra sân với tâm lý thoải mái hơn.

Đội hình dự kiến Leverkusen vs Newcastle

Leverkusen: Flekken; Andrich, Bade, Tapsoba; Arthur, Maza, Garcia, Poku; Tillman, Echeverri; Schick.

Newcastle: Ramsdale; Livramento, Thiaw, Schar, Hall; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Gordon, Woltemade, Barnes.

Dự đoán tỷ số: Leverkusen 2-1 Newcastle

Đặng Lai
