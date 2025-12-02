Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Nhận định Newcastle vs Tottenham, 03h15 ngày 3/12: ‘Gà trống’ sa lầy

A Phi
TPO - Nhận định bóng đá Newcastle vs Tottenham, vòng 14 Ngoại hạng Anh lúc 03h15 ngày 3/12. Tottenham đang chìm sâu vào khủng hoảng và khó lòng tạo ra bất ngờ trên sân Newcastle.

newcastle-vs-tottenham-predictions.jpg

Nhận định Newcastle vs Tottenham

Sau khởi đầu mùa giải ấn tượng, Tottenham của HLV Thomas Frank đang lao dốc không phanh. Tính trên mọi đấu trường, họ chỉ thắng 1 trong 7 trận đấu gần nhất (hòa 1, thua 5). Lịch thi đấu dồn dập với các đối thủ lớn là một trong những lý do khiến Tottenham chệch khỏi quỹ đạo. Sau khi bị Newcastle loại ở Carabao Cup, họ tiếp tục thua Chelsea, Arsenal và Fulham ở Ngoại hạng Anh. Xen giữa đó là thất bại 3-5 trên sân PSG ở Cúp C1 châu Âu và trận hòa đáng tiếc với MU.

Thực tế, Tottenham đã chịu cảnh báo từ đầu mùa khi lực lượng của họ quá mỏng với nhiều tân binh chưa được kiểm chứng. Việc chiêu mộ ồ ạt các ngôi sao tấn công ở cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè đang khiến Spurs trả giá đắt, khi Xavi Simons, Kolo Muani đều hòa nhập chậm hơn yêu cầu. Quan trọng nhất, “Gà trống” không tìm được ngôi sao tầm cỡ để thay thế Harry Kane và Son Heung-min. Ngoài ra, chất lượng hàng thủ Tottenham không đồng đều. Họ sở hữu cặp trung vệ được đánh giá cao là Romero và Van de Ven, nhưng các hậu vệ cánh lại quá kém cỏi. Điều này khiến “Gà trống” thường xuyên ôm hận khi phải chia sức cho đấu trường châu Âu.

Tottenham khởi đầu tốt nhờ khả năng “liệu cơm, gắp mắm” của HLV Thomas Frank, với lối chơi thiên về thực dụng. Cùng với đó là lịch thi đấu thuận lợi. Khi lịch thi đấu khó nhằn hơn, Tottenham lập tức lộ điểm yếu.

Ở hướng ngược lại, Newcastle cũng gặp các vấn đề tương tự. Tuy nhiên, “Chích chòe” có nền tảng tốt hơn, với bộ khung gắn bó từ lâu cùng HLV Eddie Howe. Việc chiêu mộ tiền đạo chính xác (Nick Woltemade) cũng là điểm nhấn giúp Newcastle đạt thành tích cao hơn, đặc biệt trên sân nhà. Chích chòe đang có chuỗi 6 trận thắng liên tiếp tại St James Park, kéo dài từ đầu tháng 10 đến nay và họ hứa hẹn sẽ tiếp tục thăng hoa khi được tiếp đón Tottenham.

Xét về mọi mặt, Newcastle đang được đánh giá cao hơn Tottenham, từ lực lượng cho đến phong độ. Hơn nữa, HLV Eddie Howe cũng áp đảo HLV Thomas Frank trong các lần đối đầu trước đây. Theo thống kê, HLV Newcastle đã thắng 6 trong 8 trận đấu đỉnh cao với Thomas Frank (hòa 1 thua 1) - tất cả đều diễn ra khi HLV người Đan Mạch dẫn dắt Brentford.

Điều kỳ lạ nằm ở chỗ, Tottenham vẫn đang chơi tốt trên sân khách. Họ đã giành 13 điểm sau 6 trận sân khách ở Ngoại hạng Anh mùa này - nằm trong nhóm tốt nhất giải. Sự trở lại của đội trưởng Cristian Romero sau án treo giò có thể giúp Tottenham khó bị đánh bại hơn.

Lịch sử đối đầu Newcastle vs Tottenham

Tottenham đã thua ba trận Ngoại hạng Anh gần nhất trước Newcastle, lần gần nhất họ phải chịu nhiều trận thua liên tiếp trước Magpies từ tháng 4 năm 2006 đến tháng 12 năm 2008 (6).

Tính xa hơn, Newcastle đã thắng 5 trong 6 trận đấu gần nhất tại giải đấu với Spurs (thua 1), bằng với thành tích của họ trong 17 trận trước đó (hòa 2, thua 10).

Phong độ Newcastle vs Tottenham

phong-do-new-vs-totte.png

Đội hình dự kiến Newcastle vs Tottenham

Newcastle: Nick Pope, Tino Livramento, Malick Thiaw, Fabian Schar, Lewis Hall, Bruno Guimaraes, Sandro Tonali, Joelinton, Jacob Murphy, Harvey Barnes, Nick Woltemade.

Tottenham: Guglielmo Vicario, Pedro Porro, Cristian Romero, Micky van de Ven, Djed Spence, Rodrigo Bentancur, Joao Palhinha, Mohammed Kudus, Xavi Simons, Randal Kolo Muani, Richarlison.

Dự đoán tỷ số: Newcastle 2-1 Tottenham

A Phi
#Newcastle vs Tottenham #Tottenham #nhận định bóng đá #thông tin lực lượng #lịch sử đối đầu

