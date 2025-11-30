Nhận định West Ham vs Liverpool, 21h05 ngày 30/11: Không còn đường lùi

TPO - Nhận định bóng đá West Ham vs Liverpool, Ngoại hạng Anh 2025/26, lúc 21h05 ngày 30/11 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số. Liverpool bắt buộc phải thắng West Ham ở trận đêm nay. Còn không, ghế HLV Arne Slot sẽ rung lắc dữ dội.

Nhận định trước trận West Ham vs Liverpool

Liverpool vừa bị PSV nhấn chìm 1-4 trên sân nhà ở Champions League. Đó là trận thua đẩy "The Kop" vào cuộc khủng hoảng lớn nhất lịch sử CLB. Lần đầu sau 72 năm, Liverpool mới thua 3 trận liên tiếp với cách biệt 3 bàn. Hệ quả là HLV Slot đối mặt nguy cơ bị sa thải. Truyền thông Anh đưa tin ban lãnh đạo Liverpool ra tối hậu thư cho HLV Slot phải thắng 2 trận tới. Còn không, quyết định nghiệt ngã sẽ được đưa ra.

Với Liverpool ở thời điểm này, gặp đối thủ nào cũng là thử thách. Tinh thần của Lữ đoàn đỏ bị ảnh hưởng nặng nề sau những trận thua liên tiếp và dần xa vời mục tiêu ở các đấu trường. Phong độ của dàn sao Liverpool cũng chạm đáy ở từng vị trí, nghiêm trọng nhất là bộ đôi trung vệ Van Dijk và Konate.

West Ham đang đứng 17 trên BXH Ngoại hạng Anh sau 12 vòng. Khi không thắng nổi West Ham, Liverpool sẽ không còn gì bào chữa. Nhưng gặp West Ham ở giai đoạn này chưa chắc là miếng mồi béo cho "The Kop", bởi CLB thành London chơi khởi sắc trong thời gian gần đây. 3 trận gần nhất ra sân, West Ham thắng 2 và hòa một. Khi được chơi trên sân nhà, West Ham chưa bao giờ dễ bị bắt nạt.

Liverpool lại chơi cực tệ trên sân khách mùa này. 4 trận gần nhất hành quân đến sân đối phương ở Ngoại hạng Anh, Liverpool toàn thua, thủng lưới trên 2 bàn/trận. Và đây là thống kê khiến CĐV Liverpool phải run sợ - 5 trận gần nhất làm khách trên sân các CLB thành London, Liverpool đều thua.

Liverpool đang không có điểm tựa để làm chỗ dựa. Phong độ của Salah, Gakpo đang tệ hại. Ba tân binh bom tấn Wirtz, Ekitike và Isak đang lạc lõng giữa tập thể "The Kop". Van Dijk, Mac Allister cũng chạm đáy phong độ. Khi đã ở thế chân tường, HLV Slot có dám trao cơ hội cho những nhân tố mới như Chiesa, Ngumoha?

Phong độ, thành tích đối đầu West Ham vs Liverpool

Liverpool đã thua liên tiếp 2 trận trước Man City và Nottingham Forest ở Ngoại hạng Anh. Trận thua Man City là màn trình diễn bạc nhược của "The Kop". Đến thất bại trước Nottingham trên sân nhà là sự thất vọng tột cùng của Liverpool. Trong những đối thủ mà Liverpool sẩy chân gần đây, trận gặp West Ham trên lý thuyết dễ thở nhất cho đoàn quân của HLV Slot.

West Ham đã thắng Newcastle, thắng Burnley và hòa Bournemouth ở 3 trận gần nhất. "The Hammers" đã khởi động mùa giải mới tệ hại nhưng tình hình dần khởi sắc. West Ham có một lợi thế trước Liverpool là không phải chơi ở cúp châu Âu. Chơi trên sân nhà và có thể lực sung mãn, West Ham có thể hướng đến mục tiêu giành ít nhất một điểm.

Thông tin lực lượng West Ham vs Liverpool

Ekitike chấn thương ở trận PSV, bỏ ngỏ khả năng ra sân trước West Ham. HLV Slot vẫn còn Isak. Nhưng lúc này, phong độ của 2 tiền đạo Liverpool đều bất ổn. Liverpool đón tin vui từ Alisson Becker, người đã hồi phục chấn thương và sẵn sàng cho trận này. Wirtz cũng hồi phục vấn đề ở cơ và sẵn sàng trở lại.

West Ham đón Paqueta trở lại sau án treo giò. Sự trở lại của Paqueta rất quan trọng với West Ham ở hiện tại. Đội chủ nhà đón thêm Mavropanos và Summerville trở lại sau chấn thương.

Đội hình dự kiến West Ham vs Liverpool.