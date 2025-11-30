Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

'Vua lưới' Quốc Khánh lên ngôi vô địch Pickleball D-Joy VietNam Master Cup 2025

PV

Vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký, “Vua lưới” Quốc Khánh cùng đồng đội Trần Huyền Trang đã xuất sắc lên ngôi vô địch nội dung Đôi nam nữ 35+ tại Giải đấu Pickleball D-Joy VietNam Master Petrolimex Cup 2025.

1000036811-498.jpg

Không chỉ cho thấy sự bền bỉ đáng kinh ngạc ở độ tuổi U50, Quốc Khánh còn cho thấy tinh thần thi đấu máu lửa, quyết liệt, rất đáng để các vận động viên trẻ học hỏi. Từng có một sự nghiệp thi đấu quần vợt lẫy lừng cùng Đội tuyển quần vợt Quốc gia Việt Nam, cuối năm 2024, cũng như nhiều vận động viên tennis khác, Lê Quốc Khánh chính thức tiếp cận với bộ môn thi đấu mới mẻ là Pickleball.

Từng có một sự nghiệp thi đấu quần vợt lẫy lừng cùng Đội tuyển quần vợt Quốc gia Việt Nam, cuối năm 2024, cũng như nhiều vận động viên tennis khác, Lê Quốc Khánh chính thức tiếp cận với bộ môn thi đấu mới mẻ là Pickleball. Với tố chất cùng kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, anh nhanh chóng bắt nhịp và giành được nhiều thành tích ấn tượng như: Vô địch Đôi nam Open Pickleball Hà Nội, Vô địch Đôi nam 35+ PPA Tour Asia Hồ Chí Minh 2025, Vô địch Đơn nam 35+ PPA Tour Asia Đà Nắng 2025, Á quân Đôi nam Open Sake Cup Quảng Ngãi,...

1000036810.jpg

Vẫn giữ cho mình lối chơi tốc độ cùng khả năng làm chủ khu vực trên lưới, Quốc Khánh tiếp tục chứng minh vì sao anh được ưu ái gọi bằng biệt danh “Vua lưới”. Với cây vợt Soxter Lạc Hồng đến từ thương hiệu mà anh được cho là chuẩn bị đồng hành trong vai trò đại diện, Quốc Khánh tung ra những pha xử lý nhanh như chớp, di chuyển tinh gọn và khả năng đọc tình huống chính xác đến từng nhịp bóng đã khiến đối thủ liên tục rơi vào thế bị động.

Ở trận chung kết, sự kết hợp ăn ý giữa Quốc Khánh và Huyền Trang trở thành điểm tựa quan trọng giúp bộ đôi triển khai chiến thuật hiệu quả: Quốc Khánh với những tình huống drive đầy sức mạnh, sau đó áp sát lưới, gây áp lực trực tiếp; còn Huyền Trang giữ nhịp thi đấu, triển khai bóng thông minh và tạo khoảng trống để người đồng đội bùng nổ.

1000036812.jpg

Chính sự hòa hợp nhịp nhàng ấy đã tạo nên một màn trình diễn mãn nhãn, khép lại bằng chức vô địch đầy thuyết phục. Không chỉ là danh hiệu tiếp theo trong bộ sưu tập của anh, Giải đấu lần này một lần nữa minh chứng cho tinh thần bền bỉ, khát khao học hỏi và sự nghiêm túc khi bước vào bộ môn mới.

Ở lứa tuổi U50, việc liên tục đứng trên bục vinh quang của Quốc Khánh là lời khẳng định mạnh mẽ rằng đam mê thể thao không có giới hạn, tuổi tác chỉ là con số, còn nghị lực mới là điều làm nên nhà vô địch. Và hành trình chinh phục Pickleball của “Vua lưới” Quốc Khánh chắc chắn sẽ truyền cảm hứng cho rất nhiều vận động viên đang theo đuổi bộ môn đang phát triển mạnh mẽ này.

PV
#Thành tích vận động viên cao tuổi #Phong cách thi đấu pickleball #Chuyển đổi môn thể thao mới #Tinh thần thể thao bền bỉ #Sự kiện thể thao Việt Nam 2025 #Phát triển pickleball tại Việt Nam #Đối thoại thể thao giữa các thế hệ #Tinh thần khát vọng và đam mê thể thao

Xem thêm

Cùng chuyên mục