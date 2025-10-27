Giải VTV A.O. SMITH Pickleball Open 2025 gây quỹ gần 200 triệu đồng ủng hộ trẻ em mắc bệnh tim

Giải VTV A.O. SMITH Pickleball Open 2025 không chỉ xác định những nhà vô địch xuất sắc, mà còn lan tỏa cảm hứng thể thao và tinh thần sẻ chia qua sự kiện “Glow Pickleball Charity Night”, góp phần hỗ trợ trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh thông qua Quỹ Tấm Lòng Việt.

Ban tổ chức trao thưởng tới các vận động viên xuất sắc.

Giải VTV A.O. SMITH Pickleball Open 2025 đã chính thức khép lại sau ba ngày tranh tài sôi động tại cụm sân Happyland (Hà Nội). Với sự góp mặt của 700 vận động viên, 11 nội dung thi đấu và tổng giá trị giải thưởng hơn 1 tỷ đồng, giải đấu đã xác định được những nhà vô địch đầu tiên, khẳng định vị thế của pickleball trong đời sống thể thao Việt Nam.

Trong 3 ngày diễn ra, cụm sân Happyland đã thu hút rất đông CĐV đến theo dõi trực tiếp các trận đấu, những màn tranh tài của các VĐV chuyên nghiệp, KOL, doanh nhân, nghệ sĩ và người nổi tiếng, tạo nên không khí vừa thể thao, vừa gần gũi và lan tỏa cảm hứng.

Những gương mặt nổi bật như Quang Dương - Bảo Dương, tài năng trẻ Trương Vinh Hiển, Sophia Phương Anh, Minh Quân, Đạt “trố”, Đắc Tiến, Ngọc Triệu, Nguyễn Anh Thắng cùng các nghệ sĩ và doanh nhân như cặp đôi Phùng Viết Nam - Lê Bách Hợp vô địch nội dung Nghệ sỹ - Doanh nhân, Yến Ngọc - Bá Ngọc hạng nhì và Ngô Diệu Linh - Nguyễn Hữu Tùng hạng ba nội dung Nghệ sỹ - Doanh nhân, các ca sĩ Hà Lê, Mỹ Dung, Quang Thắng trong CLB Pickleball Nghệ sỹ Hà Nội, hoa hậu Vũ Thúy Quỳnh, MC Võ Thành Trung, Ngô Chí Lan, diễn viên Chí Nhân, hay các cựu tuyển thủ bóng đá Nguyễn Hồng Sơn, Đỗ Thị Ngọc Châm, Văn Thị Thanh, và tuyển thủ cầu lông Phạm Hồng Nam đã mang đến những trận đấu chất lượng, đầy cảm xúc và đậm tinh thần thể thao.

Một trong những bất ngờ lớn của giải là Quang Dương kết hợp với Xuân Hoà, và cặp đôi Đạt “trố” với Sophia Phương Anh không thể lọt vào trận chung kết nội dung đôi nam nữ Open. Ở nội dung này, bộ đôi Bội Ngọc - Văn Phương đã lên ngôi thuyết phục khi đánh bại hai tay vợt mạnh là Đạt “trố” và Sophia Phương Anh tại bán kết và Trần Quang Trường - Liên Ngô ở trận chung kết.

Ở nội dung được quan tâm và thu hút nhất là đôi nam Open, tưởng như người hâm mộ sẽ được chứng kiến trận chung kết trong mơ giữa cặp đôi anh em Quang Dương - Bảo Dương gặp Trương Vinh Hiển - Minh Quân. Tuy nhiên, Quang Dương dính chấn thương không thể tiếp tục thi đấu, đồng nghĩa chức vô địch nội dung này thuộc về cặp đôi Vinh Hiển - Minh Quân. Cũng ở nội dung đôi nam Open, hai VĐV Nguyễn Tiến Tuấn và Lê Văn Tuấn đã giành hạng Ba.

Giải năm nay cũng là sân chơi cho thế hệ VĐV trẻ triển vọng, tiêu biểu là cặp đôi nhỏ tuổi nhất Phương Trang Anh (16 tuổi) và Phạm Ngọc Hà Vy (13 tuổi) thuộc team Jogarbola Vietnam. Với lối chơi linh hoạt, tự tin và khát khao chinh phục, hai tay vợt trẻ đã để lại dấu ấn mạnh mẽ, trở thành biểu tượng cho thế hệ kế cận đầy năng lượng và tiềm năng của pickleball Việt Nam.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt là sự kiện “Glow Pickleball Charity Night” diễn ra tối 25/10. Với sự tham dự của hai VĐV nổi tiếng Quang Dương và Bảo Dương, sự kiện nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo VĐV và người hâm mộ.

Sau khi có trận đấu giao lưu với 4 CĐV, Quang Dương là người mở đầu hoạt động gây quỹ cho Quỹ Tấm Lòng Việt - chương trình “Trái tim cho em” bằng việc đấu giá cây vợt từng cùng anh làm nên thành công tại PPA Tour.

Sau màn đấu giá gay cấn, Á hậu 2 Miss Universe Việt Nam 2024 Vũ Thuý Quỳnh đã chiến thắng với mức giá 56 triệu đồng. Sự sẻ chia của Quang Dương và Vũ Thuý Quỳnh tiếp tục nhận được sự ủng hộ, chung tay của các doanh nghiệp và cá nhân tham dự sự kiện.

Công ty TD Media và Công ty TNHH Phú Tiến - đơn vị phân phối độc quyền máy lọc nước A.O. SMITH đồng thời là nhà tài trợ chính giải đấu đã ủng hộ mỗi đơn vị 56 triệu đồng cho quỹ.

Cùng với tấm lòng của một số cá nhân, đêm Glow Pickleball Charity Night đã nhận được số tiền ủng hộ tổng cộng 188,5 triệu đồng. Toàn bộ số tiền thu được được ủng hộ cho Quỹ Tấm Lòng Việt - chương trình “Trái tim cho em” của Đài Truyền hình Việt Nam, giúp đỡ trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn.