Giải Pickleball VTV Cúp 2025 có giá trị giải thưởng trên 1 tỷ đồng, quy tụ hơn 700 vận động viên

Trương Vinh Hiển, Đỗ Minh Quân, Lý Hoàng Nam và Sophia Phương Anh cùng hơn 700 vận động viên sẽ tham gia tranh tài tại Giải Pickleball VTV Cúp 2025 diễn ra vào cuối tháng 11.

Giải Pickleball VTV Cúp 2025 được phối hợp thực hiện bởi Ban Thể thao - Đài Truyền hình Việt Nam, Cục Thể dục thể thao Việt Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công ty Phát triển Thể thao Đại chúng (Usports) và các đơn vị liên quan.

Phát biểu tại Lễ công bố giải, ông Đỗ Đức Hoàng - Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam cho biết: "Thời gian qua, VTV tổ chức nhiều giải thể thao, từ bóng chuyền nữ quốc tế, marathon, pickleball đến lễ hội chọi trâu tại Hải Phòng... nhằm mục đích khích lệ phong trào thể thao cho cộng đồng trên mọi miền Tổ quốc.

Với thông điệp "Hạnh phúc hơn mỗi ngày", Giải Pickleball VTV Cúp 2025 truyền cảm hứng về phong cách sống năng động, tinh thần thể thao, khuyến khích lối sống cân bằng, khoẻ mạnh và hạnh phúc".

Với mục tiêu xây dựng giải đấu trở thành sự kiện thường niên đẳng cấp, quy mô lớn và hấp dẫn hàng đầu Việt Nam, Giải Pickleball VTV Cúp ngay từ mùa đầu tiên đã được đầu tư mạnh mẽ và chuyên nghiệp, quy tụ hơn 700 vận động viên tham dự, trong đó những tay vợt xuất sắc như: Trương Vinh Hiển, Đỗ Minh Quân, Lý Hoàng Nam, Sophia Phương Anh, Vanshik Kapadia, Harsh Mehta… Các vận động viên sẽ tham gia tranh tài ở 9 nội dung thi đấu: đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ chuyên nghiệp; đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phong trào 34 tuổi trở xuống; đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phong trào 35 tuổi trở lên.

Giải đấu diễn ra từ ngày 28/11 đến ngày 30/11/2025 tại Cụm sân US Pickleball, tổ hợp 23 sân đạt tiêu chuẩn Mỹ, hiện đại, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn thi đấu chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, giải áp dụng hệ thống IRS của MK Vision gồm 10 camera AI được lắp đặt tại các vị trí quan trọng trên sân, mang đến cho trọng tài đa góc nhìn các tình huống, đảm bảo tính chính xác, công bằng cho giải đấu.

Tổng giải thưởng của Giải Pickleball VTV Cúp 2025 lên tới hơn 1 tỷ đồng dành cho các nhà vô địch, hạng Nhì, đồng hạng Ba và các giải thưởng cá nhân: cú ATP đầu tiên, cú Erne đầu tiên… Đáng chú ý, danh hiệu Hoa khôi Pickleball VTV Cúp 2025 là một điểm nhấn của giải, nhằm tôn vinh vẻ đẹp, tài năng và vai trò nữ vận động viên trong cộng đồng pickleball nói riêng và thể thao nói chung.

​​Tại Lễ công bố Giải Pickleball VTV Cúp 2025, Ban Tổ chức cũng phát động gây quỹ ủng hộ đồng bào Nam Trung Bộ, kêu gọi các vận động viên, khán giả và các đơn vị chung tay vì cộng đồng. Thương hiệu Dạ Hương, Nhà đồng hành chính của giải đấu đã quyên góp 100 triệu đồng.

Giải Pickleball VTV Cúp 2025 là giải pickleball đầu tiên tại Việt Nam được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài truyền hình Việt Nam, phát sóng trên kênh VTV2 và ứng dụng VTVgo.