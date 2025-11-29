Nhận định Tottenham vs Fulham, 03h00 ngày 30/11: Chủ kém gặp khách yếu

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Nhận định bóng đá Tottenham vs Fulham, vòng 13 Ngoại hạng Anh 2025/26 lúc 03h00 ngày 30/11 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Tottenham đang có phong độ đầy bất ổn sẽ tiếp đón Fulham, đội chơi rất tệ trên sân khách, hứa hẹn sẽ là trận hòa ít bàn thắng tại Tottenham Hotspur.

1000036796.jpg

Nhận định trước trận đấu Tottenham vs Fulham

Những gì đang diễn ra rất đáng thất vọng đối với Tottenham. Đội quân của Thomas Frank đang ở vị trí thứ 9 trên BXH Premier League 2025/26 cùng phong độ rất đáng lo ngại. Kể từ giữa tháng 9 đến nay, Spurs thất bại trong việc giành chiến thắng hai trận liên tiếp ở mọi đấu trường, và cứ sau mỗi trận thắng là vài trận gây thất vọng.

Một trong những lời giải thích cho các màn trình diễn yếu kém của Tottenham chính là khả năng tạo ra cơ hội. Số bàn thắng kỳ vọng (xG) của họ hiện chỉ là 11,2, bao gồm con số nghèo nàn 0,1 và 0,07 trong hai trận thua trước Chelsea và Arsenal. Hàng phòng ngự của Spurs cũng đột nhiên đánh mất sự chắc chắn, khi để thủng lưới 7 bàn trong ba trận Ngoại hạng Anh vào tháng 11, bằng tổng số bàn thua của 9 trận trong 3 tháng trước đó. Mới đây tại Champions League, họ nhận tới 5 bàn thua chỉ trong vòng 331 phút trước PSG.

Vì vậy, không nhiều người tin rằng Tottenham sẽ giành trọn 3 điểm trên sân nhà ở vòng 13 dù đối thủ chỉ là Fulham đang xếp thứ 15. Đội bóng được dẫn dắt bởi Marco Silva có phong độ rất tệ trên sân khách nhưng vào những thời điểm quan trọng vẫn có khả năng kiếm điểm, để rồi giữ khoảng cách với nhóm xuống hạng.

Phong độ, lịch sử đối đầu Tottenham vs Fulham

Fulham là một trong hai đội kiếm được duy nhất 1 điểm trên sân khách, thấp nhất Premier League mùa này (cùng với Wolves). Cottagers đã thua 5 trận xa nhà gần nhất và tiến gần tới mạch dài nhất (7 trận) được thiết lập năm 2019.

Tottenham cũng không khá hơn, khi thắng vỏn vẹn 1 trận trên sân nhà mùa này, chỉ hơn duy nhất Wolves (0). Trong năm dương lịch 2025, không đội nào thắng ít (3) và thua nhiều (9) trận sân nhà hơn Spurs. Cũng trên sân nhà, nếu như Tottenham đánh bại Fulham 8/9 trận Ngoại hạng Anh trong 10 năm từ 2013 đến 2023 (trận còn lại hòa) thì 3 trận trở lại đây, họ hòa 1 và thua 2.

Thông tin lực lượng Tottenham vs Fulham

Tottenham không có sự phục vụ của Cristian Romero vì án treo giò, trong khi cầu thủ có thể thay thế Radu Dragusin không có khả năng ra sân ngay từ đầu vì mới bình phục chấn thương, mang tới cơ hội để Kevin Danso đá cặp với Micky van de Ven ở trung tâm hàng thủ.

Ngoài ra, Dejan Kulusevski, James Maddison, Dominic Solanke và Yves Bissouma tiếp tục vắng mặt vì chấn thương, tuy nhiên Kota Takai có thể tái xuất.

Với Fulham, Sasa Lukic hoàn thành án phạt. Hai sự vắng mặt đáng tiếc là Antonee Robinson chấn thương đầu gối và Rodrigo Muniz phải ngồi ngoài cho đến tháng 2 vì vấn đề ở đùi.

Đội hình dự kiến Tottenham vs Fulham

Tottenham: Vicario; Porro, Danso, Van de Ven, Udogie; Palhinha, Bergvall; Kudus, Simons, Richarlison; Kolo Muani

Fulham: Leno; Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon; Berge, Lukic; Wilson, Iwobi, Chukwueze; Jimenez

Dự đoán tỷ số Tottenham 1-1 Fulham

Thanh Hải Thanh Hải
#Tottenham vs Fulham #nhận định Tottenham vs Fulham #dự đoán Tottenham vs Fulham #soi kèo Tottenham vs Fulham #tỷ lệ Tottenham vs Fulham #tường thuật Tottenham vs Fulham #đối đầu Tottenham vs Fulham #trực tiếp Tottenham vs Fulham #live Tottenham vs Fulham

