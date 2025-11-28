Rory McIlroy gây sốc: Không loại trừ khả năng gia nhập LIV Golf

TPO - Dù tiếp tục chỉ trích mô hình vận hành và mức chi tiêu “phi lý” của LIV Golf, Rory McIlroy gây bất ngờ khi thừa nhận anh “không thể nói trước điều gì” về khả năng gia nhập giải đấu do Saudi Arabia hậu thuẫn.

Phát biểu tại Diễn đàn CEO của CNBC, ngôi sao số 2 thế giới Rory McIlroy cho rằng khả năng PGA Tour và LIV Golf tìm được tiếng nói chung là điều xa vời, trong bối cảnh giải đấu do Saudi Arabia chống lưng vẫn tiếp tục duy trì mức chi tiêu mà anh mô tả là “phi lý”.

“Bạn có thể thấy một số môn thể thao khác đã bị chia rẽ quá lâu", McIlroy nói. “Hãy nhìn vào boxing, hoặc đua xe ở Mỹ. Với golf, sự thống nhất chắc chắn tốt hơn. Nhưng với những gì đã diễn ra vài năm vừa qua, tôi nghĩ sẽ vô cùng khó để làm được điều đó".

Nhận định về sự thống nhất lại làng golf chuyên nghiệp trong tương lai gần của McIlroy không phải không có cơ sở. Theo The Athletic, LIV Golf đã lỗ hơn 1,4 tỷ USD chỉ trong 4 năm đầu hoạt động, nhưng vẫn tiếp tục “bơm tiền” vào hệ thống giải. Riêng tiền thưởng năm 2024 đã chạm mốc 400 triệu USD, con số không giải đấu nào khác có thể tiệm cận.

Nhiều hợp đồng bom tấn ký từ giai đoạn đầu của LIV Golf đang bước vào thời điểm đáo hạn. Các ngôi sao như Dustin Johnson được cho là đã đồng ý gia hạn, trong khi Bryson DeChambeau cũng được kỳ vọng sớm đặt bút ký tiếp. Không dừng lại ở đó, LIV Golf đã công bố kế hoạch nâng số hố thi đấu lên 72 từ năm 2026 để theo đuổi mục tiêu được tính điểm xếp hạng thế giới (OWGR).

Tính đến nay, gần 1,4 tỷ USD đã được LIV Golf chi trực tiếp cho các golfer. The Athletic ước tính tổng vốn đầu tư đổ vào hệ thống này vượt 4,89 tỷ USD, tức hơn gấp ba số tiền thưởng mà họ bỏ ra, và vẫn tiếp tục tăng.

Với McIlroy, đây chính là điều khiến bất kỳ cuộc đàm phán sáp nhập nào trở nên bất khả thi. “Là người ủng hộ cấu trúc truyền thống của golf nam chuyên nghiệp, chúng ta phải thừa nhận rằng LIV Golf đã hành xử theo cách có phần phi lý trong việc phân bổ vốn và mức độ chi tiêu". McIlroy nói.

“Họ đã 4-5 năm chưa có lợi nhuận, nhưng vẫn phải chi tiền để duy trì hệ thống hiện tại. Nhiều hợp đồng sẽ hết hạn và các golfer sẽ muốn giữ mức cũ hoặc cao hơn. LIV Golf đã tiêu khoảng 5 - 6 tỷ USD và sẽ còn phải tiêu thêm 5 - 6 tỷ USD nữa chỉ để giữ nguyên vị thế.”

Dù khẳng định bản thân “thoải mái hơn nhiều khi đứng về phía PGA Tour”, McIlroy vẫn để ngỏ khả năng gia nhập LIV Golf: “Ai biết được điều gì có thể xảy ra trong tương lai?”.