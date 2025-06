Đánh 8 gậy hố par 4 và trượt cắt RBC Canadian Open, chuyện gì đang xảy ra với Rory McIlroy?

TPO - Chuỗi ngày chuẩn bị của Rory McIlroy cho US Open vào tuần tới đang trở nên đáng lo ngại hơn, sau khi anh không qua cắt tại giải RBC Canadian Open.

Thành tích tệ nhất mùa

Trong lần tái xuất kể từ khi có thành tích tệ nhất mùa này - xếp T47 tại PGA Championship - nhà đương kim vô địch The Masters Rory McIlroy tiếp tục đón nhận cú sốc khi không qua cắt tại RBC Canadian Open.

Trên sân TPC Toronto, McIlroy khởi đầu với vòng 1 đánh 71 gậy (+1), xếp T119 và kém người dẫn đầu tới 10 gậy. Cánh cửa đi tiếp gần như khép lại khi anh vật lộn trong vòng 2, đánh tới 78 gậy (+6), bao gồm một quadruple bogey (8 gậy) tệ hại ở hố 5 par-4.

McIlroy khép lại 36 hố với tổng điểm +9, kém người dẫn đầu là Cameron Chance tới 21 gậy. Vốn chỉ là dự bị thứ 9 trong danh sách đăng ký tuần này, Cameron Chance lại chơi bùng nổ với các vòng đấu 62 và 66 gậy.

Việc không qua cắt là một bước lùi đáng thất vọng với McIlroy. Đây là lần đầu tiên kể từ The Open tháng 7/2024 anh không góp mặt ở hai vòng cuối của một giải đấu.

Điều gì đang xảy ra với McIlroy?

McIlroy, một trong những tay phát bóng hàng đầu thế giới, từng phải sử dụng gậy driver dự phòng tại PGA Championship mới đây. Khi đó, Hiệp hội golf Mỹ (USGA) đã kiểm tra và kết luận anh sử dụng gậy driver không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.

Đến TPC Toronto, anh chuyển sang thử nghiệm gậy TaylorMade Qi35 với cấu trúc ngắn hơn, nhưng hiệu quả vẫn không như mong đợi.

Trong vòng đấu thứ hai, McIlroy chỉ đánh trúng fairway 4 hố (42%), cùng với 9 trên 18 hố đánh on green tiêu chuẩn.

“Dĩ nhiên tôi lo lắng. Không ai muốn đánh một vòng nhiều gậy như hôm nay cả”, McIlroy chia sẻ. “Tôi đến đây với hy vọng gậy driver mới hy vọng có thể cải thiện những vấn đề ở khâu phát bóng, nhưng rõ ràng là nó không giải quyết được vấn đề".

“Chuẩn bị bước vào US Open tại Oakmont tuần tới, điều quan trọng nhất là phải đánh trúng fairway. Tôi vẫn đang tìm kiếm mảnh ghép còn thiếu ở phần phát bóng. Với tôi, khi phát bóng vào guồng, mọi thứ khác cũng sẽ ổn định. Nhưng hiện tại thì chưa. Và điều đó thật sự đáng lo", McIlroy chia sẻ.

Ở hố 5 par-4, cú phát bóng của McIlroy vượt quá green. Anh không thể đưa bóng trở lại green trong 2 cú đánh tiếp theo. Anh hoàn thành hố đấu với 8 gậy sau cú gạt bóng cuối cùng từ khoảng cách 8 feet. Đến hố 11 par-3, anh lại phát bóng rơi xuống nước, dẫn đến double bogey.

Cùng cảnh ngộ với McIlroy là Justin Rose, người từng thua anh ở playoff The Masters. Rose tưởng như đã an toàn, nhưng bị phạt hai gậy ở hố 16 (hố 7 par-3) do phạm lỗi. Anh đánh 71 gậy và lỡ cắt đúng một gậy (điểm cắt -3).