Sau chiến dịch chống thị trường chợ đen, The Masters tăng giá vé

TPO - Với số lượng vé hạn chế và sức hút toàn cầu, việc sở hữu tấm vé vào sân Augusta National xem The Masters luôn là giấc mơ xa xỉ với người hâm mộ golf - một giấc mơ không chỉ cần tiền, mà còn cần cả...may mắn.

Nếu bạn đang ấp ủ giấc mơ đặt chân đến Augusta National để tận mắt chứng kiến các huyền thoại golf tranh tài ở The Masters 2026, hãy chuẩn bị hầu bao dày hơn một chút bởi giá vé sẽ tăng từ 140 USD lên 160 USD.

Việc tăng giá này được đưa ra sau khi ban tổ chức The Masters có động thái mạnh tay với thị trường chợ đen, nơi vé xem giải đấu danh giá bậc nhất làng golf thế giới thường bị bán lại với giá cao gấp nhiều lần.

Trong kỳ The Masters 2025 hồi tháng 4 vừa qua, hàng trăm khán giả đã bị kiểm tra gắt gao về nguồn gốc vé. Không ít người bị hủy vé ngay tại chỗ, chỉ vì mua lại từ bên thứ ba.

Thông báo nghiêm ngặt từ ban tổ chức The Master có nội dung: "Augusta National là đơn vị duy nhất được ủy quyền phát hành và bán vé The Masters. Mọi hành vi mua bán lại vé, dưới bất kỳ hình thức nào, đều bị nghiêm cấm. Những ai sở hữu vé từ bên thứ ba có thể bị từ chối vào sân".

Hiện tại, cách duy nhất để sở hữu vé là tham gia bốc thăm ngẫu nhiên trên hệ thống mà nhiều người ví như "xổ số may rủi". Cổng đăng ký đã mở từ ngày 1/6 và sẽ kết thúc vào ngày 20/6. Kết quả sẽ được công bố vào cuối tháng 7.

The Masters từ lâu đã nổi tiếng là giải đấu khan hiếm vé bậc nhất thế giới. Mỗi ngày chỉ có khoảng 40.000 khán giả được vào sân, trong khi có đến hàng triệu người đăng ký mua vé. Năm ngoái, giá vé đã tăng từ 115 USD lên 140 USD cho thấy sức hút chưa bao giờ hạ nhiệt của sự kiện này.

160 USD để được tận mắt chứng kiến những cú swing lịch sử tại Augusta? Với nhiều người yêu golf, đó vẫn là một món hời. Nhưng trước hết, bạn phải là người may mắn trúng vé.

Diễn ra thường niên vào tuần đầu tháng 4 tại sân Augusta National (Georgia, Mỹ), The Masters là một trong bốn giải major danh giá nhất thế giới, cùng với US Open, The Open và PGA Championship. Khác với ba giải còn lại thay đổi địa điểm hằng năm, The Masters luôn gắn bó với Augusta – sân đấu được xem là thánh địa của giới golf thủ.

Giải đấu ra đời năm 1934 do huyền thoại Bobby Jones và đối tác Clifford Roberts sáng lập. Mỗi mùa, chỉ khoảng 90 đến 100 golfer được tham dự – con số khiêm tốn nhưng thể hiện rõ tính chọn lọc và danh giá. Để góp mặt tại đây, họ phải là những nhà vô địch, những tay gậy xuất sắc nhất thế giới hoặc tài năng trẻ giàu triển vọng.