Đại học Huế vô địch Giải bóng đá Sinh viên toàn quốc 2025 – Cúp TV360

Vĩnh Xuân

Đại học Huế đã xuất sắc đăng quang ngôi vô địch Giải bóng đá Sinh viên toàn quốc 2025 – Cúp TV360 sau chiến thắng nghẹt thở trước Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội trong loạt sút luân lưu đầy cân não. 

anh-chup-man-hinh-2025-11-29-luc-204946.png

Trận chung kết năm nay là màn đối đầu giữa hai đội bóng có phong độ ấn tượng nhất giải. Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội tiến vào chung kết với thành tích toàn thắng cả 5 trận, sở hữu lối chơi tấn công đẹp mắt và giàu năng lượng. Trong khi đó, ĐH Huế lại gây ấn tượng bằng chiến thuật khoa học, phòng ngự chặt chẽ và kỷ luật cao.

"Kẻ tám lạng, người nửa cân", hiệp 1 trận đấu diễn ra kịch tính nhưng không bên nào ghi được bàn thắng. Bước sang hiệp 2, Đại học Huế vươn lên dẫn bàn ngay phút 46. Tuy nhiên đến phút 63, tỷ số được cân bằng 1-1 khi Đức Dương bật cao đánh đầu ghi bàn cho Sư phạm TDTT.

anh-chup-man-hinh-2025-11-29-luc-204508.png

Trận đấu phải nhờ đến loạt luân lưu cân não để phân định thắng bại và tại đây, Đại học Huế giành chiến thắng với tỷ số 8-7. Không chỉ đăng quang ngôi vô địch, ĐH Huế còn áp đảo ở các hạng mục cá nhân: Thủ môn xuất sắc nhất: Hoàng Xuân Khánh; Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Hồ Duy Tân; HLV xuất sắc nhất: Trịnh Xuân Hồng.

Vĩnh Xuân
