Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Đua tranh sôi nổi tại vòng chung kết Giải bóng đá nam sinh viên toàn quốc 2025

PV

Ngày 18/11, lễ khai mạc vòng chung kết Giải bóng đá nam sinh viên toàn quốc 2025 - Cúp TV360 đã chính thức diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của 16 đội bóng.

screen-shot-2025-11-19-at-123031.png

Giải đấu thuộc hệ thống Giải Thể thao Sinh viên Toàn quốc (NUC) do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, với sự phối hợp của Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam, Công ty Cổ phần Thương mại và Nội dung Số Việt (Vietcontent), Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp các tỉnh/thành phố, Trường Đại học Đồng Tháp, Trường Đại học TDTT TP. Hồ Chí Minh và Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Vòng chung kết quy tụ 16 đội bóng xuất sắc nhất toàn quốc, chia thành 4 bảng thi đấu từ ngày 18/11 đến 29/11. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng vào tứ kết, trước khi tiếp tục tranh tài ở bán kết và chung kết để tìm ra nhà vô địch toàn quốc.

screen-shot-2025-11-19-at-123051.png

Ngay sau lễ khai mạc, trên sân vận động Đại học Bách Khoa diễn ra lượt trận buổi sáng với các cuộc đối đầu thuộc bảng A. Ở trận mở màn, Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại học Huế hòa nhau 1-1 trong thế trận giằng co dưới thời tiết mưa lạnh. Đặc biệt, bàn thắng của Đại học Huế mang đậm dấu ấn cảm xúc khi cầu thủ số 7 Diệp Dụng Bách có màn ăn mừng đầy ý nghĩa. Sau khi ghi bàn, anh kéo áo để lộ dòng chữ: “Mong Huế bình yên vượt qua lũ lụt".

Trong 20 ngày qua, người dân thành phố Huế phải hứng chịu bốn đợt lũ lớn liên tiếp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống. Nhiều gia đình sinh sống tại vùng thấp trũng, nơi mỗi mùa mưa lũ luôn tiềm ẩn nguy hiểm. Chia sẻ sau trận đấu, Dụng Bách xúc động nói: “Sau khi ra Hà Nội, ở Huế lại mưa lớn, nước dâng. Đây đã là lần lũ thứ tư trong tháng. Em mong Huế bình yên. Bọn em sẽ chiến đấu cho Huế, cho bà con ở nhà. Bà con hàng xóm cố lên, tụi em sẽ cố gắng hết mình".

Ở trận đấu còn lại của bảng A, Trường Đại học Sư phạm TDTT TP.HCM giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Trường Đại học Cửu Long, qua đó có khởi đầu thuận lợi tại VCK năm nay.

Buổi chiều cùng ngày, ở bảng B, Trường Đại học Văn Lang nhận thất bại 1-3 trước Trường Đại học Công nghệ Thông tin & Truyền thông - Đại học Thái Nguyên. Trận đấu khép lại ngày mở màn của giải giữa Trường Đại học Phương Đông và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đã kết thúc với chiến thắng tối thiểu 1-0 cho đại diện miền Nam.

PV
#giải bóng đá #sinh viên #Hà Nội #bóng đá #đại học #tournament #2025

Xem thêm

Cùng chuyên mục