Đua tranh sôi nổi tại vòng chung kết Giải bóng đá nam sinh viên toàn quốc 2025

Ngày 18/11, lễ khai mạc vòng chung kết Giải bóng đá nam sinh viên toàn quốc 2025 - Cúp TV360 đã chính thức diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của 16 đội bóng.

Giải đấu thuộc hệ thống Giải Thể thao Sinh viên Toàn quốc (NUC) do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, với sự phối hợp của Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam, Công ty Cổ phần Thương mại và Nội dung Số Việt (Vietcontent), Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp các tỉnh/thành phố, Trường Đại học Đồng Tháp, Trường Đại học TDTT TP. Hồ Chí Minh và Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Vòng chung kết quy tụ 16 đội bóng xuất sắc nhất toàn quốc, chia thành 4 bảng thi đấu từ ngày 18/11 đến 29/11. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng vào tứ kết, trước khi tiếp tục tranh tài ở bán kết và chung kết để tìm ra nhà vô địch toàn quốc.

Ngay sau lễ khai mạc, trên sân vận động Đại học Bách Khoa diễn ra lượt trận buổi sáng với các cuộc đối đầu thuộc bảng A. Ở trận mở màn, Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại học Huế hòa nhau 1-1 trong thế trận giằng co dưới thời tiết mưa lạnh. Đặc biệt, bàn thắng của Đại học Huế mang đậm dấu ấn cảm xúc khi cầu thủ số 7 Diệp Dụng Bách có màn ăn mừng đầy ý nghĩa. Sau khi ghi bàn, anh kéo áo để lộ dòng chữ: “Mong Huế bình yên vượt qua lũ lụt".

Trong 20 ngày qua, người dân thành phố Huế phải hứng chịu bốn đợt lũ lớn liên tiếp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống. Nhiều gia đình sinh sống tại vùng thấp trũng, nơi mỗi mùa mưa lũ luôn tiềm ẩn nguy hiểm. Chia sẻ sau trận đấu, Dụng Bách xúc động nói: “Sau khi ra Hà Nội, ở Huế lại mưa lớn, nước dâng. Đây đã là lần lũ thứ tư trong tháng. Em mong Huế bình yên. Bọn em sẽ chiến đấu cho Huế, cho bà con ở nhà. Bà con hàng xóm cố lên, tụi em sẽ cố gắng hết mình".

Ở trận đấu còn lại của bảng A, Trường Đại học Sư phạm TDTT TP.HCM giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Trường Đại học Cửu Long, qua đó có khởi đầu thuận lợi tại VCK năm nay.

Buổi chiều cùng ngày, ở bảng B, Trường Đại học Văn Lang nhận thất bại 1-3 trước Trường Đại học Công nghệ Thông tin & Truyền thông - Đại học Thái Nguyên. Trận đấu khép lại ngày mở màn của giải giữa Trường Đại học Phương Đông và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đã kết thúc với chiến thắng tối thiểu 1-0 cho đại diện miền Nam.