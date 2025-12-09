Nhận định Bayern Munich vs Sporting Lisbon, 00h45 ngày 10/12: Hùm xám xả giận

TPO - Nhận định bóng đá Bayern Munich vs Sporting Lisbon, Cúp C1 châu Âu - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đội bóng Bồ Đào Nha đã có phong độ ấn tượng và đang đứng thứ 8 sau 5 lượt trận. Liệu Sporting có thể duy trì vị trí trong Tốp 8 Champions League sau cuộc đụng độ với Bayern Munich?

Nhận định trước trận đấu Bayern Munich vs Sporting Lisbon

Bayern Munich là thế lực không thể tranh cãi tại Đức. Sau 13 vòng đấu tại Bundesliga, Bayern đang dẫn trước RB Leipzig tới 8 điểm. Hiệu số bàn thắng bại của họ đơn giản là không thể vượt qua: 49:9 (+40) so với 28:13 (+15) của đội bám đuổi gần nhất.

Trận đấu sân khách gần nhất với Stuttgart kết thúc với chiến thắng vang dội 5-0. Đội bóng xứ Bavaria đã thi đấu cực kỳ hiệu quả trước khung thành đối phương. Với 20 cú sút trúng đích, họ gần như khiến đối phương chỉ có thể chịu đựng.

Tại Champions League, đội bóng của Vincent Kompany cũng đang thể hiện tốt, hiện đang đứng thứ 3 sau 5 lượt trận. Nhưng trong trận đấu gần nhất, đội bóng Đức đã nhận thất bại 1-3 trước Arsenal. Trận thua này chỉ ra rằng Bayern vẫn còn một khoảng cách xa mới có thể chinh phục ngai vàng châu lục.

Do vậy, trận đấu với Sporting Lisbon là cơ hội để Hùm xám xả giận, để chứng tỏ rằng họ rất khát khao một chiến thắng ấn tượng tại mặt trận Cúp C1 châu Âu.

Trận đấu với Sporting Lisbon là cơ hội để Bayern xả giận

Phong độ, lịch sử đối đầu Bayern Munich vs Sporting Lisbon

Sporting thì không còn là bá chủ ở giải trong nước như 1-2 mùa vừa qua. Họ hiện xếp thứ 2, phải bám đuổi Porto. Tại Champions League, Sporting Lisbon đang đứng thứ 8, giúp họ cạnh tranh một suất vào vòng 16 đội. Đội bóng này nhìn chung thể hiện tốt so với tiềm lực của họ, giành 3 trận thắng, hòa 1 và chỉ thua 1. Gần nhất, Sporting Lisbon đã vùi dập Club Brugge 3-0.

Mặc dù chỉ kiểm soát bóng 45%, song Sporting có số cú sút gấp đôi đội bóng Bỉ (19 so với 8) và số bàn thắng kỳ vọng (xG) gấp hơn 3 lần (1,97 so với 0,61). Thắng lợi này hoàn toàn phản ánh đúng sức mạnh của họ. Tuy nhiên, trong số những đối thủ thực sự đáng gờm, câu lạc bộ Lisbon mới chỉ phải đối đầu với nhà đương kim vô địch Ý, Napoli.

Còn lại là những đội yếu hơn rõ ràng. Do vậy, khả năng Sporting Lisbon gây ra khó khăn với một thế lực lớn như Bayern vẫn là câu hỏi lớn. Nên nhớ trên sân nhà, đội bóng Đức chưa để mất điểm nào trên mọi đấu trường mùa này.

Thông tin lực lượng Bayern Munich vs Sporting Lisbon

Alphonso Davies và Jamal Musiala sẽ không ra sân trong trận đấu tới. Hậu vệ người Canada đang hồi phục sau chấn thương đứt dây chằng chéo trước gặp phải ở mùa giải trước. Tiền vệ người Đức đã bị gãy xương chày trong trận đấu tại Club World Cup 2025. Bên phía Sporting Lisbon, họ đối mặt với cơn đau đầu về lực lượng. Đang có tới 9 ngôi sao vắng mặt. Daniel Braganca và Nuno Santos sẽ không thi đấu vì chấn thương đầu gối. Quenda, Trincao, Debast và Inacio cũng gặp những vấn đề khác nhau. Vừa yếu hơn lại mất quân, xem ra Sporting Lisbon khó đứng vững trước Bayern.