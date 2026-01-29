Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Thái Lan thắng đậm, tuyển futsal Việt Nam sớm giành vé đi tiếp

PV

Ở lượt trận thứ hai bảng B giải futsal châu Á, Thái Lan đã giành chiến thắng 6-1 trước Kuwait. Với kết quả này, Thái Lan cùng tuyển futsal Việt Nam đều sớm có vé đi tiếp.

Trong trận đấu sớm ở bảng B giải futsal châu Á, tuyển futsal Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Lebanon. Như vậy, chỉ cần Thái Lan không thua Kuwait, đoàn quân của HLV Diego Giustozzi sẽ giành vé đi tiếp.

Futsal Thái Lan thắng đậm 6-1 trước Kuwait (Ảnh: AFC).
Futsal Thái Lan thắng đậm 6-1 trước Kuwait (Ảnh: AFC).

Thực tế, Thái Lan sở hữu sức mạnh vượt trội so với Kuwait. Đội bóng xứ Chùa vàng đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 6-1 trước đại diện Tây Á. Trong đó, Muhammad Osamanmusa tỏa sáng rực rỡ với 4 bàn thắng.

Với kết quả này, Thái Lan cùng futsal Việt Nam sớm giành vé đi tiếp ở bảng B khi cùng có 6 điểm. Tuy nhiên, “Voi chiến” xếp trên do hơn hiệu số bàn thắng bại. Màn so tài của hai đội ở lượt trận cuối cùng sẽ quyết định trực tiếp ngôi đầu bảng.

Trở lại với trận đấu của Thái Lan và Kuwait. Hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm và chơi ăn miếng trả miếng trong những phút đầu nhưng hai đội vẫn chơi tốt ở khâu phòng ngự. Điều đó giúp hai thủ mônFahad Alkhawari của Kuwait lẫn Nuttapong Yeemarep bên phía Thái Lan chưa phải làm việc quá vất vả.

Tuy nhiên, sau đó, Thái Lan dần chiếm lĩnh thế trận. Tuy nhiên, Kuwait chỉ cầm cự tới phút 16. Osamanmusa đã phá vỡ thế bế tắc khi phối hợp với Therdsak Charoenphong, rồi thực hiện pha dứt điểm gót chân tinh tế trong vòng tròn trung tâm.

Osamanmusa hoàn tất cú đúp khi hiệp 1 chỉ còn hai phút, sau pha nhận bóng bên cánh phải từ Ronnachai Jungwongsuk. Osamanmusa xử lý bình tĩnh trước khi tung cú sút hạ gục thủ môn Alkhawari.

Futsal Việt Nam sớm giành vé đi tiếp cùng Thái Lan (Ảnh: AFC).
Futsal Việt Nam sớm giành vé đi tiếp cùng Thái Lan (Ảnh: AFC).

Ngay đầu hiệp 2, tiền vệ đang đạt phong độ cao này hoàn tất cú hat-trick khi nhanh chân đá bồi cận thành, sau khi Alkhawari cản phá cú dứt điểm của Sarawut Phakaphruek.

Sarawut sau đó trực tiếp ghi bàn thắng thứ 4 của Thái Lan. Anh nhận bóng từ Nattapong, phối hợp với Osamanmusa trước khi nhẹ nhàng bấm bóng qua đầu thủ môn Alkhawari đang dâng cao.

Kuwait có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 30, nhưng đó lại là pha phản lưới nhà của Narongsak Wingwon. Ít phút sau, Osamanmusa tiếp tục ghi bàn thứ 5 cho Thái Lan khi nhanh chân dứt điểm sau tình huống bóng bật ra từ thủ môn Alkhawari ở một pha cố định.

Đội trưởng Thái Lan, Itticha Praphaphan, khép lại màn trình diễn áp đảo bằng bàn thắng ở phút 36, với cú sút cận thành đưa bóng găm vào góc cao bên trái khung thành, ấn định chiến thắng đậm đà 6-1.

Bảng xếp hạng bảng B giải futsal châu Á (Ảnh: AFC).
Bảng xếp hạng bảng B giải futsal châu Á (Ảnh: AFC).
