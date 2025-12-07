Mo Salah nổi loạn, công khai chỉ trích Liverpool và HLV Slot

TPO - Sau khi phải ngồi ngoài hết trận đấu với Leeds United, Mohamed Salah đã công khai chỉ trích Liverpool và HLV Arne Slot. Ngôi sao người Ai Cập cho rằng anh đang bị biến thành “vật tế thần” cho phong độ thảm hại của The Kop mùa này.

Mùa trước, Salah là ngôi sao xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh. Tiền đạo 33 tuổi người Ai Cập thi đấu chói sáng, ghi 29 bàn thắng, kiến tạo 18 bàn khác và góp công lớn giúp Liverpool vô địch ngay trong mùa giải đầu tiên với HLV Arne Slot.

Phong độ đỉnh cao đó giúp Salah được Liverpool gia hạn hợp đồng. Trước đó, tiền đạo này dường như đã bị ban lãnh đạo Liverpool gạch khỏi kế hoạch dài hạn. Anh chỉ giành được hợp đồng mới sau khi tỏa sáng ngoài mong đợi. Tuy nhiên, Salah không còn duy trì được phong độ xuất sắc ở mùa giải mới.

Kể từ đầu mùa, Salah chỉ ghi được 4 bàn sau 13 trận đấu ở Ngoại hạng Anh và 1 bàn khác sau 5 trận ở Cúp C1 châu Âu. Tiền đạo này bị xem là một trong những nguyên nhân chính khiến Liverpool sa sút không phanh, thua 9/12 trận trên mọi đấu trường.

Sau thất bại thảm hại 1-4 trước PSV, Salah bị HLV Arne Slot loại khỏi đội hình xuất phát. Liverpool lập tức trở lại bằng chiến thắng 2-0 trước West Ham. Salah tiếp tục ngồi dự bị trước Sunderland và Leeds, nhưng The Kop liên tiếp bị cầm hòa.

Sau khi Liverpool bị Leeds cầm hòa 3-3 vào rạng sáng nay, Salah gây sốc khi công khai chỉ trích CLB này và HLV Arne Slot. Ngôi sao người Ai Cập cũng bỏ ngỏ khả năng ra đi ngay trong tháng 1 tới khi tuyên bố mối quan hệ giữa anh và HLV trưởng đã “đổ vỡ”.

Salah bất mãn vì phải ngồi dự bị 3 trận liên tiếp

Chia sẻ với phóng viên, Salah cho biết: “Tôi không thể tin được mình phải ngồi dự bị suốt 90 phút. Đây đã là trận thứ 3 liên tiếp tôi bị gạch tên. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp tôi phải dự bị nhiều như vậy”.

“Tôi rất thất vọng. Tôi đã cống hiến cho CLB này rất nhiều, đặc biệt là ở mùa giải trước. Thế nhưng, CLB có vẻ đã bỏ rơi tôi. Đó là cảm giác của tôi lúc này. Có người muốn đổ hết lỗi cho tôi. CLB đã hứa hẹn với tôi rất nhiều vào mùa hè, nên bây giờ tôi có thể nói rằng họ là những người thất hứa”.

“Tôi từng có mối quan hệ tốt đẹp với HLV Slot, nhưng giờ thì không còn nữa. Tôi không biết tại sao, nhưng có vẻ có ai đó không muốn tôi ở lại Liverpool nữa”.

“Tôi đã gọi điện cho bố mẹ và bảo họ đến xem trận đấu với Brighton. Việc tôi có ra sân hay không cũng không quan trọng. Tôi sẽ tận hưởng trận đấu. Tôi sẽ chỉ đến Anfield và chào tạm biệt người hâm mộ trước thềm Cúp bóng đá châu Phi, vì tôi không biết điều gì sẽ xảy ra khi tôi ở đó”.

“Tôi cảm thấy mình bị đối xử bất công. Nếu tôi ở CLB khác, họ sẽ bảo vệ tôi. Nhưng ở đây, họ lại xem tôi là vấn đề của đội bóng. Tôi không chiến đấu cho vị trí của mình mỗi ngày vì tôi xứng đáng với nó. Tôi không lớn hơn câu lạc bộ. Tôi không lớn hơn bất cứ điều gì. Nhưng tôi xứng đáng đá chính”.