Mailisa thông báo tạm dừng hoạt động toàn hệ thống

TPO - Tối 27/11, fanpage chính thức của hệ thống Thẩm mỹ viện Mailisa với hơn 2,8 triệu người theo dõi bất ngờ đăng tải thông báo tạm dừng hoạt động toàn bộ hệ thống từ ngày 28/11.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh vợ chồng bà Phan Thị Mai và ông Hoàng Kim Khánh - người sáng lập, điều hành hệ sinh thái Mailisa vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Buôn lậu”.

tp-mlisa.png
Thông báo ngừng hoạt động của Mailisa tối 27/11.

Thông báo của Mailisa nêu: “Đây là quyết định rất khó khăn và chúng tôi vô cùng tiếc nuối khi không thể tiếp tục phục vụ quý khách vào thời điểm này. Chúng tôi gửi lời xin lỗi tới tất cả quý khách hàng thân yêu và mong nhận được sự thông cảm để vượt qua khó khăn này”.

Thông báo của Mailisa thu hút hàng trăm lượt bình luận và chia sẻ chỉ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, hệ thống đã giới hạn tính năng bình luận, phản hồi từ cộng đồng mạng, người sử dụng dịch vụ và khách hàng đã mua mỹ phẩm Mailisa/MK Skincare.

tp-mlsaw.png
tp-mils1.png
Các phản hồi của khách hàng sau thông báo ngừng hoạt động của Mailisa.

Sau khi thông báo tạm dừng hoạt động được đăng tải, nhiều khách hàng bày tỏ lo lắng về liệu trình chưa hoàn thành sẽ xử lý thế nào? Số tiền đã đóng trước có được hoàn trả? Các sản phẩm chăm sóc da đã mua có còn được bảo hành - đổi trả? Cửa hàng đóng cửa thì phải liên hệ ở đâu?...

Trong bối cảnh hệ thống tạm ngưng toàn bộ hoạt động từ ngày 28/11, khả năng tiếp nhận - xử lý khiếu nại, hoàn tiền hay bồi thường cho khách hàng càng trở nên khó khăn hơn.

Trước đó, PV Tiền Phong ghi nhận cơ sở Mailisa Huỳnh Văn Bánh, TPHCM - trụ sở chính của Mailisa đã đóng cửa. Khu vực tầng hầm - nơi giữ xe khách hàng cũng không ghi nhận hoạt động tiếp đón khách. Một nhân viên bảo vệ cho biết: “Cơ sở đang tạm ngưng hoạt động, tất cả liệu trình làm đẹp cũng tạm ngưng.”

mo.jpg
Cơ sở Mailisa Huỳnh Văn Bánh, TP.HCM cửa chính đã đóng kín nhiều ngày qua

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 21/11, Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam bà Phan Thị Mai, cùng 7 bị can khác trong hệ sinh thái Mailisa, liên quan đến nghi vấn nhập khẩu mỹ phẩm giá rẻ từ Trung Quốc, sau đó gắn mác hàng ngoại cao cấp để bán với giá cao.

Ngày 25/11, Bộ Y tế công bố quyết định thu hồi phần lớn sản phẩm mỹ phẩm mang thương hiệu Mailisa/MK Skincare vì không có hồ sơ thông tin sản phẩm - tiêu chuẩn bắt buộc để sản phẩm được lưu hành hợp pháp. Hàng nghìn người dùng hoang mang, đặc biệt là những khách hàng đã chi hàng chục triệu đồng cho liệu trình và sản phẩm chăm sóc da tại Mailisa.

Nguyễn Dũng
