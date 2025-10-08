Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Xe chết máy, người dân TPHCM lội bì bõm giờ tan tầm

Ngọc Kim
Bích Liên
Hữu Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 8/10, mưa lớn trên diện rộng kết hợp triều cường dâng cao đã khiến nhiều tuyến đường trũng thấp, ven sông và kênh rạch ở TPHCM ngập sâu trong nước, người dân bì bõm lội nước trong giờ tan tầm.

tp-ngap-6.jpg
Mưa lớn kết hợp triều cường khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM bị ngập sâu.

Chiều 8/10, TPHCM xuất hiện mưa lớn trên diện rộng. Lúc 17h10, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên khu vực vùng ven và trung tâm thành phố. Dự báo trong khoảng 3 giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa, kèm theo dông, sét trên toàn bộ các phường như: An Khánh, Long Trường, Long Phước, Đông Hưng Thuận, An Nhơn, Bình Hòa, Phú An,…. Lượng mưa phổ biến từ 10-40 mm, có nơi trên 50 mm.

Cùng thời điểm xuất hiện mưa, triều cường trên các sông, kênh, rạch tại TPHCM dâng cao theo kỳ triều cường Rằm tháng 8 (âm lịch). Mưa lớn kết hợp với triều cường dâng cao đã làm nhiều khu vực ở TPHCM bị ngập nặng.

tp-ngap-0.jpg
Nhiều tuyến đường tại TPHCM bị ngập do mưa lớn kết hợp triều cường vào chiều 8/10.
tp-ngap-10.jpg
Theo ghi nhận của phóng viên, một số khu vực trũng thấp, ven sông, kênh rạch ở TPHCM bị ngập rất sâu
tp-ngap-12.jpg
Trên đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận, TPHCM), nước kênh tràn lên mặt đường khiến nhiều người không thể phân biệt đâu là đường, đâu là kênh
tp-ngap-9.jpg
tp-ngap-8.jpg
tp-ngap-102.jpg
tp-ngap-2.jpg
Nhiều xe bị chết máy giữa dòng nước, buộc người dân phải dắt bộ, bì bõm lội qua điểm ngập.
tp-ngap-2123.jpg
Người dân chật vật với cơn mưa lớn kết hợp triều cường.vào giờ tan tầm
tp-ngap-3.jpg
Người dân sinh sống trên đường Trần Xuân Soạn phải dựng vách ngăn nước và rác tràn vào nhà.
tp-ngap-7.jpg
Người và phương tiện bì bõm lội qua điểm ngập sâu khu vực dưới dạ cầu Tân Thuận.
tp-ngap-1.jpg
Đến khoảng 18h, nước vẫn tiếp tục dâng cao khiến đường Trần Xuân Soạn ven kênh Tẻ bị nhấn chìm một đoạn dài gần 2 km.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ dự báo đỉnh triều cao nhất trong đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 8 - 9/10. Trong đó, trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) có khả năng đạt mức 1,60 - 1,65 m (xấp xỉ hoặc trên báo động 3). Thời gian xuất hiện đỉnh triều vào chiều tối.

Ngọc Kim
Bích Liên
Hữu Huy
#mưa lớn TPHCM #triều cường #ngập úng #đường ngập #dịch vụ cứu hộ #thời tiết TPHCM #thời tiết ngày 8/10

Xem thêm

Cùng chuyên mục