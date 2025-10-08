Xe chết máy, người dân TPHCM lội bì bõm giờ tan tầm

TPO - Chiều 8/10, mưa lớn trên diện rộng kết hợp triều cường dâng cao đã khiến nhiều tuyến đường trũng thấp, ven sông và kênh rạch ở TPHCM ngập sâu trong nước, người dân bì bõm lội nước trong giờ tan tầm.

Mưa lớn kết hợp triều cường khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM bị ngập sâu.

Chiều 8/10, TPHCM xuất hiện mưa lớn trên diện rộng. Lúc 17h10, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên khu vực vùng ven và trung tâm thành phố. Dự báo trong khoảng 3 giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa, kèm theo dông, sét trên toàn bộ các phường như: An Khánh, Long Trường, Long Phước, Đông Hưng Thuận, An Nhơn, Bình Hòa, Phú An,…. Lượng mưa phổ biến từ 10-40 mm, có nơi trên 50 mm.

Cùng thời điểm xuất hiện mưa, triều cường trên các sông, kênh, rạch tại TPHCM dâng cao theo kỳ triều cường Rằm tháng 8 (âm lịch). Mưa lớn kết hợp với triều cường dâng cao đã làm nhiều khu vực ở TPHCM bị ngập nặng.

Nhiều tuyến đường tại TPHCM bị ngập do mưa lớn kết hợp triều cường vào chiều 8/10.

Theo ghi nhận của phóng viên, một số khu vực trũng thấp, ven sông, kênh rạch ở TPHCM bị ngập rất sâu

Trên đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận, TPHCM), nước kênh tràn lên mặt đường khiến nhiều người không thể phân biệt đâu là đường, đâu là kênh

Nhiều xe bị chết máy giữa dòng nước, buộc người dân phải dắt bộ, bì bõm lội qua điểm ngập.

Người dân chật vật với cơn mưa lớn kết hợp triều cường.vào giờ tan tầm

Người dân sinh sống trên đường Trần Xuân Soạn phải dựng vách ngăn nước và rác tràn vào nhà.

Người và phương tiện bì bõm lội qua điểm ngập sâu khu vực dưới dạ cầu Tân Thuận.

Đến khoảng 18h, nước vẫn tiếp tục dâng cao khiến đường Trần Xuân Soạn ven kênh Tẻ bị nhấn chìm một đoạn dài gần 2 km.