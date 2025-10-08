Xe chết máy, người dân TPHCM lội bì bõm giờ tan tầm

TPO - Chiều 8/10, mưa lớn trên diện rộng kết hợp triều cường dâng cao đã khiến nhiều tuyến đường trũng thấp, ven sông và kênh rạch ở TPHCM ngập sâu trong nước, người dân bì bõm lội nước trong giờ tan tầm.
Chiều 8/10, TPHCM xuất hiện mưa lớn trên diện rộng. Lúc 17h10, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên khu vực vùng ven và trung tâm thành phố. Dự báo trong khoảng 3 giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa, kèm theo dông, sét trên toàn bộ các phường như: An Khánh, Long Trường, Long Phước, Đông Hưng Thuận, An Nhơn, Bình Hòa, Phú An,…. Lượng mưa phổ biến từ 10-40 mm, có nơi trên 50 mm.
Cùng thời điểm xuất hiện mưa, triều cường trên các sông, kênh, rạch tại TPHCM dâng cao theo kỳ triều cường Rằm tháng 8 (âm lịch). Mưa lớn kết hợp với triều cường dâng cao đã làm nhiều khu vực ở TPHCM bị ngập nặng.
Nhiều xe bị chết máy giữa dòng nước, buộc người dân phải dắt bộ, bì bõm lội qua điểm ngập.
Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ dự báo đỉnh triều cao nhất trong đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 8 - 9/10. Trong đó, trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) có khả năng đạt mức 1,60 - 1,65 m (xấp xỉ hoặc trên báo động 3). Thời gian xuất hiện đỉnh triều vào chiều tối.