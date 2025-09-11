Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Triều cường lên cao, Quốc lộ 1 qua Cà Mau ngập sâu vào sáng sớm

TPO - Những ngày gần đây, triều cường dâng cao kết hợp với lũ về miền Tây đang đạt đỉnh khiến tuyến Quốc lộ 1 qua Cà Mau bị ngập, có vị trí ngập sâu hơn 30cm khiến giao thông gặp khó.

Từ khoảng 6h hôm nay (11/9), triều cường dâng cao gây ngập cục bộ trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua phường Giá Rai (tỉnh Cà Mau). Đoạn tuyến ngập này gần sông Bạc Liêu - Cà Mau.

Đoạn ngập sâu kéo dài khoảng 300m, có vị trí ngập hơn 30cm. Các phương tiện lưu thông gặp khó khăn, thậm chí ô tô con không dám lưu thông, phải dừng chờ nước rút. Đến khoảng 8h30 cùng ngày, nước bắt đầu rút dần.

Quốc lộ 1 đoạn qua phường Giá Rai (tỉnh Cà Mau) bị ngập sâu do triều cường.

Ông Trần Văn Tâm (ngụ phường Giá Rai, tỉnh Cà Mau) cho biết, những ngày qua do ảnh hưởng triều cường nên đoạn Quốc lộ 1A qua đây thường xuyên bị ngập vào đầu giờ sáng và cuối chiều. "Sáng nay ngập sâu nhất. Những nhà dân trong khu vực đều phải đưa đồ lên cao, có nhà phải dựng tường chắn nước", ông Tâm cho biết.

Đài khí tượng thủy văn tỉnh Cà Mau dự báo, đỉnh triều đo được tại trạm Gành Hào những ngày qua phổ biến ở mức báo động 3 (trên 2,2m). Đây là kỳ triều cường có cường độ mạnh và biên độ triều khá lớn, dự báo kéo dài đến ngày 14/9.

Đỉnh triều đợt này dự kiến xảy ra vào chiều 12/9, với mức nước 2,22m. Nguy cơ gây ngập lụt, sạt lở những vùng trũng, thấp, vùng ngoài đê bao, ven sông, ven biển.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc vận hành hợp lý, hiệu quả hệ thống cống, đập, trạm bơm để bảo vệ sản xuất. Thường xuyên kiểm tra các tuyến đê biển, khu vực xung yếu, kịp thời phát hiện xử lý sự cố.

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát các đoạn đường bị ngập úng, đặc biệt vị trí đường hư hỏng nắp cống để chủ động giải pháp phòng ngừa, tránh xảy ra tai nạn, đảm bảo giao thông đi lại cho người dân.

Các xã, phường được yêu cầu triển khai công tác ứng phó triều cường, trường hợp xảy ra thiệt hại do triều cường cần chủ động hỗ trợ người dân.

Tân Lộc
