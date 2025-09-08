Cán bộ Đoàn với hệ sinh thái khởi nghiệp nâng sinh kế vùng ngập mặn Cà Mau

TPO - Anh Lê Trần Anh Hùng - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau chọn cách giảm nghèo bền vững cho người dân vùng bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn bằng cách kiến tạo “hệ sinh thái” khởi nghiệp để người dân, đặc biệt là thanh niên nông thôn và vùng sâu, có thể tự đứng vững bằng ý tưởng, kỹ năng và thị trường.

Từ “Sổ tay hỗ trợ Khởi nghiệp tỉnh Cà Mau” ra đời tháng 5/2020 đến “Không gian Khởi nghiệp tỉnh Cà Mau” vận hành từ đầu năm 2022, các sáng kiến anh khởi xướng và đồng hành đã làm thay đổi nhận thức của thanh niên về việc giữ, phát triển sinh kế vùng ngập mặn.

“Sổ tay hỗ trợ Khởi nghiệp tỉnh Cà Mau” không chỉ là tài liệu tra cứu mà được thiết kế như một bản đồ thực hành như cách khởi tạo ý tưởng, xây dựng kế hoạch kinh doanh, tiếp cận vốn, kết nối thị trường, tiêu chuẩn chất lượng.

Các lớp tập huấn, hội thảo và sinh hoạt chuyên đề linh hoạt cả trực tuyến lẫn trực tiếp đã thu hút những nhóm thanh niên ở xa trung tâm. Vì vậy, theo anh Hùng, tinh thần đồng hành đến cùng giúp các dự án không dừng ở việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm mà còn hỗ trợ hoàn thiện quy trình, sản phẩm và đầu ra.

Anh Hùng trực tiếp hỗ trợ các dự án khởi nghiệp tham gia các sân chơi khởi nghiệp và xúc tiến hợp tác trong và ngoài vùng.

Theo anh Hùng, câu chuyện của chị Trần Thị Xa - Giám đốc HTX Ba khía Đầm Dơi, cùng chồng là kỹ sư thủy sản Nguyễn Văn Miên là minh chứng rõ nét. Từ những ngày tự làm tự bán từng keo ba khía, họ được kết nối chuyên gia, mạnh dạn đầu tư máy móc, chuẩn hóa quy trình theo HACCP, nâng cấp bao bì, nhãn mác, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Sản phẩm ba khía muối sau đó được Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) công nhận vào top 200 sản phẩm nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2022. Đây là một bước tiến về năng lực cạnh tranh, giá trị gia tăng và sự bền vững cho sinh kế ven biển.

Nhìn lại hành trình khởi nghiệp, điều quý nhất với chị Xa là được "cầm tay chỉ việc" từ lúc ý tưởng còn rất mơ hồ. Từ việc thiết kế lại bao bì, nhãn mác, hồ sơ công bố, bộ nhận diện, hướng dẫn hoàn thiện các chứng nhận, chứng chỉ cần thiết cho ngành hàng thực phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm… "Khi sản phẩm đạt chuẩn, câu chuyện vào siêu thị, đại lý hay xuất hiện tại hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước trở nên thuận lợi hơn hẳn”, chị Xa cho biết.

Tham gia không gian khởi nghiệp, đội ngũ của hợp tác xã cũng được đào tạo rất bài bản về quản trị vận hành, marketing và bán hàng online. Từ việc chưa biết chạy quảng cáo, tối ưu gian hàng trên sàn thương mại điện tử hay kể câu chuyện thương hiệu, giờ đây họ có thể tự thiết lập kênh bán, đo lường hiệu quả và chăm sóc khách hàng tốt hơn.

HTX Ba khía Đầm Dơi đã có tín hiệu phát triển tích cực nhờ tham gia hệ sinh thái khởi nghiệp.

Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, anh Hùng cũng tích cực khởi xướng và tham gia các dự án xã hội hỗ trợ bà con, trẻ em vùng khó khăn.

Ngoài ra, không gian Khởi nghiệp tỉnh Cà Mau được vận hành như một co-working space phục vụ cộng đồng, miễn phí 100%, là nơi gặp gỡ của câu lạc bộ, nhóm khởi nghiệp, mentor và nhà đầu tư.

Tính đến nay, nơi đây duy trì hơn 20 câu lạc bộ sinh hoạt thường xuyên, thu hút hơn 20 doanh nghiệp khởi nghiệp đặt trụ sở, gắn biển quảng bá, và tổ chức hơn 100 sự kiện lớn nhỏ, huấn luyện chuyên đề. Khi không gian, thủ tục và nguồn lực được hội tụ, tốc độ kết nối và tỉ lệ thành công của dự án được cải thiện rõ rệt.

Theo anh Hùng, ở vùng đất mặn, hướng đi sinh kế gắn với chuyển đổi xanh được chú trọng. Vì vậy, anh trực tiếp hỗ trợ doanh nghiệp trồng và phát triển các loài cây chịu mặn, đồng thời định hướng kinh doanh tín chỉ carbon

Khi câu chuyện carbon gắn với lợi ích cụ thể tạo sinh kế cho người dân, chủ rừng và bảo vệ, phát triển rừng mô hình này mở ra nguồn thu mới, phù hợp đặc thù sinh thái Cà Mau. Bên cạnh đó là các mô hình du lịch cộng đồng gắn bảo tồn, cùng chuỗi chế biến sâu nông - thủy sản giúp địa phương gia tăng giá trị thay vì bán thô.