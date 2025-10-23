Tìm thấy thi thể cụ bà mất tích khi mưa ngập ở TPHCM

TPO - Đến chiều nay, thi thể cụ bà 80 tuổi đã được tìm thấy dưới suối, cách nhà khoảng 5km. Trước đó, khi người con đi làm về, phát hiện nhà bị mưa lớn gây ngập, không thấy mẹ nên trình báo cơ quan chức năng nhờ tìm kiếm.

Chiều 23/10, lực lượng chức năng xã Bàu Bàng (TPHCM) cùng người dân tìm kiếm đã phát hiện thi thể cụ bà N.N. (80 tuổi, ngụ TPHCM). Hiện trường nơi phát hiện thi thể tại con suối, cách nhà nạn nhân khoảng 5km.

Thi thể cụ bà được phát hiện tại con suối

Như Tiền Phong đã đưa tin, từ đêm đến sáng nay, mưa lớn đã khiến nhiều nơi tại TPHCM ngập úng. Tại xã Bàu Bàng, một số nhà dân bị ngập, hư hỏng, trong đó có nhà của bà N.

Anh H.Q.T. (con trai bà N) đi làm ca đêm về thì phát hiện nước mưa dâng cao, căn nhà hư hỏng, không thấy mẹ đâu, nghi do bị nước cuốn trôi nên trình báo cơ quan chức năng địa phương để được hỗ trợ tìm kiếm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm người mất tích. Đến chiều cùng ngày, thi thể cụ bà đã được tìm thấy.

Đại diện UBND xã Bàu Bàng cho biết, hoàn cảnh gia đình nạn nhân khó khăn, trước mắt địa phương hỗ trợ 10 triệu đồng và đang vận động mạnh thường quân giúp đỡ thêm.