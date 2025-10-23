Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tìm cụ bà ở TPHCM mất tích nghi bị mưa lớn cuốn trôi

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lực lượng chức năng TPHCM đang cùng người dân tìm kiếm một cụ bà mất tích, nghi bị nước cuốn trôi sau khi căn nhà bị sạt lở do mưa lũ.

Sáng 23/10, lực lượng chức năng đang phong tỏa khu vực căn nhà bị sạt lở để tìm kiếm cụ bà 80 tuổi mất tích. Căn nhà của cụ gần suối chảy qua cầu sắt thuộc xã Bàu Bàng, TPHCM bị sạt lở sau cơn mưa lớn, gây ngập lụt nghiêm trọng vào tối 22/10.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND xã Bàu Bàng xác nhận sự việc và cho biết căn nhà bị sạt lở có 2 người sinh sống. Rạng sáng 23/10, người con đi làm ca đêm về, phát hiện căn nhà bị sạt lở một phần và không thấy mẹ trong nhà.

Nghi cụ bà bị nước cuốn trôi, người con đã trình báo cơ quan chức năng.

bd.jpg
Nhà dân ven suối ở xã Bàu Bàng bị nước cuốn trôi

Lực lượng cứu hộ đang tổ chức tiến hành tìm tung tích cụ bà theo nhiều hướng. Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã phong tỏa khu vực xảy ra sạt lở và tìm kiếm người mất tích dọc con suối.

bd-2.jpg
Lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm cụ bà
Hương Chi
#TPHCM #Bến Cát #Bàu Bàng #sạt lở #tìm kiếm #mất tích #cụ bà

Xem thêm

Cùng chuyên mục