Mưa lớn tiếp diễn gây ngập lụt diện rộng ở TP Huế, sạt lở chưa dứt

TPO - Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ áp thấp nhiệt đới kết hợp không khí lạnh tăng cường, tại TP Huế tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng. Nước sông vượt báo động I, nhiều tuyến đường, khu dân cư bị ngập sâu, sạt lở đất tiếp diễn.

Chiều 24/10, thông tin từ Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP Huế cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ áp thấp nhiệt đới kết hợp không khí lạnh tăng cường, nhiều nơi thuộc địa bàn thành phố tiếp tục có mưa lớn, tình trạng ngập lụt lan rộng, sạt lở đất tiếp diễn và xuất hiện ở một số vị trí mới gây ảnh hưởng giao thông đi lại.

Quốc lộ 49 đoạn qua phường Kim Long chạy dọc sông Hương bị sạt lở nặng﻿ phía taluy âm. Đây là vị trí sạt lở mới vừa được ghi nhận.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn thành phố, từ tối 21 đến ngày 24/10, tổng lượng mưa tại nhiều khu vực phổ biến 170 - 400mm, riêng đỉnh Bạch Mã đạt tới 958mm, hồ Phú Bài 539mm. Dự báo từ ngày 24 đến sáng 26/10, TP Huế tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa có thể lên 450mm.

Mực nước sông Hương tại trạm Kim Long đã vượt mức báo động I là 0,69m; sông Bồ tại Phú Ốc vượt mức báo động I là 0,55m.

Các hồ thủy lợi, thủy điện hiện hoạt động an toàn; dung tích chứa ở mức 78% (88/113 triệu m3). Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế đã vận hành liên tiếp 5 lệnh điều tiết để hạ thấp mực nước, tạo dung tích phòng lũ.

Quốc lộ 49B qua phường Phong Dinh bị ngập nhiều đoạn. Ảnh PPD

Đặc biệt, do mưa lớn liên tục khiến nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường đô thị trên địa bàn TP Huế bị ngập sâu trong ngày 24/10.

Trên tuyến Quốc lộ 49B, các đoạn qua phường Phong Dinh, Phong Phú và Dương Nỗ bị ngập từ 0,1 - 0,45m; nhiều vị trí đã được rào chắn, cấm xe lưu thông.

Trong khi đó, Quốc lộ 49 xuất hiện sạt lở taluy âm tại vị trí Km23+800 đoạn từ Chầm đến cầu Tuần (phường Kim Long), với chiều dài khoảng 14m, nguy cơ tiếp tục sạt trượt xuống sông Hương. Lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, chỉ cho lưu thông một làn đường và bố trí người trực gác theo dõi.

Lực lượng chức năng phường Phong Dinh đặt biển cảnh báo﻿ đoạn đường ngập sâu, nguy hiểm. Ảnh: PPD

Bên cạnh đó, hệ thống đường tỉnh tại Huế cũng bị ảnh hưởng nặng. Đường tỉnh 1 ngập sâu 0,6 - 0,8m tại đoạn Km3+800–Km4+400; đường tỉnh 2 và 3 có nhiều đoạn ngập từ 0,2–0,7m. Tại phường Hóa Châu, xã Quảng Điền, đường tỉnh 4 ngập 0,1 - 1m, riêng tràn Thủ Lễ ngập sâu tới 1m đã được rào chắn cấm xe.

Các tuyến đường tỉnh 10C, 21 và 25B bị ngập, xói lở nghiêm trọng. Trong đó, đường 10C qua xã Phú Vang ngập 0,5 - 0,8m, đường 21 từ Km9+000 đến Km10+500 bị hư hỏng hoàn toàn, còn đường 25B có đoạn ngập tới 1,5m.

Nhiều khu vực tại xã Quảng Điền bị ngập lụt nặng. Ảnh: XQĐ

Tại khu vực nội đô, nhiều tuyến đường trung tâm như Lê Văn Hưu, Nguyễn Đăng Đệ, Phan Huy Chú, Nguyễn Lộ Trạch, Tuệ Tĩnh, Nguyễn Chí Diểu, Nguyễn Hữu Cảnh… ngập từ 0,2 - 0,4m. Khu đô thị An Cựu City, đường Văn Tiến Dũng và vùng Lại Thế cũng bị ngập sâu.

Mưa lớn còn khiến nhiều cây xanh bị đổ ngã, bèo rác và bùn đất tràn ra mặt đường. Một số tuyến miền núi xuất hiện sạt lở đất đá, đang được rào chắn và theo dõi. Cầu Phú Thứ (mố M2, phía trái tuyến), nối phường Phú Bài và xã Phú Vang, bị sụt lún mặt đường, đã được cắm biển cảnh báo nguy hiểm.

Do mưa lớn kéo dài, với diễn biến khó lường, Sở GD&ĐT TP Huế đã cho học sinh toàn thành phố nghỉ học từ chiều 22 đến hết ngày 23/10 để bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên. Tuy nhiên, đến sáng 24/10, do mưa lũ vẫn phức tạp khiến 200/574 trường học trên địa bàn tiếp tục tạm dừng hoạt động.

Nhiều đoạn đường tỉnh qua xã Quảng Điền ngập chìm trong nước. Ảnh XQĐ

Trước diễn biến phức tạp, nguy hiểm của thời tiết những ngày cuối tháng 10, chính quyền các cấp tại TP Huế triển khai các biện pháp đồng bộ, linh hoạt theo phương châm “4 tại chỗ”, nhằm ứng phó mưa lớn, đảm bảo an toàn hồ chứa, di dời dân tại vùng nguy cơ sạt lở, và ngăn người, phương tiện qua lại các tuyến đường nguy hiểm.

Các xã, phường khu vực xung yếu ven biển, sạt lở đất như Chân Mây - Lăng Cô, Lộc An, Vinh Lộc, Quảng Điền, Hóa Châu, Phú Vang, Khe Tre, A Lưới 5, Phú Lộc, Phong Phú đã tổ chức sơ tán, di dời 383 hộ với 1.064 nhân khẩu để tránh, trú bão, lũ và sạt lở đất. Đến chiều 24/10, nhiều hộ dân đã trở về nhà.