Vụ sạt lở khu dân cư ở Lâm Đồng: Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo nóng tại hiện trường

TPO - Tại buổi kiểm tra hiện trường sạt dự án khu dân cư Đưng K’nớ 5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lâm Đồng Lê Trọng Yên chỉ đạo, có tốn kém đi nữa cũng phải làm bởi tính mạng và sự an toàn của người dân là trên hết.

Chiều 22/10, ông Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác đã kiểm tra hiện trường sạt lở tại dự án Khu dân cư Đưng K’nớ 5, xã Đam Rông 4.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra.

Tại hiện trường, ông Lê Trọng Yên nhận định khu vực dự án tái định cư được hình thành chủ yếu trên nền đất đắp, đất yếu, nguy cơ sạt trượt cao, nhất là trong điều kiện mưa kéo dài. Ông yêu cầu chính quyền địa phương bố trí lực lượng túc trực, thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền và di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, coi an toàn tính mạng là ưu tiên hàng đầu.

Về giải pháp khắc phục, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị liên quan cần khảo sát, khoan thăm dò, tham khảo ý kiến chuyên gia để đưa ra phương án kỹ thuật phù hợp, mang tính lâu dài. "Có tốn kém đi nữa cũng phải làm bởi tính mạng và sự an toàn của người dân là trên hết", ông Yên chỉ đạo.

Đoàn công tác nghe báo cáo từ các đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Sở Xây dựng chủ trì đánh giá kỹ thuật, Ban Quản lý dự án khu vực Lạc Dương (chủ đầu tư) báo cáo tổng thể hiệu quả dự án và Sở Tài chính thẩm định kinh phí khắc phục.