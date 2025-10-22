Vụ sạt lở khu dân cư ở Lâm Đồng: Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo nóng tại hiện trường

Chiều 22/10, ông Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác đã kiểm tra hiện trường sạt lở tại dự án Khu dân cư Đưng K’nớ 5, xã Đam Rông 4.
Tại hiện trường, ông Lê Trọng Yên nhận định khu vực dự án tái định cư được hình thành chủ yếu trên nền đất đắp, đất yếu, nguy cơ sạt trượt cao, nhất là trong điều kiện mưa kéo dài. Ông yêu cầu chính quyền địa phương bố trí lực lượng túc trực, thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền và di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, coi an toàn tính mạng là ưu tiên hàng đầu.
Về giải pháp khắc phục, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị liên quan cần khảo sát, khoan thăm dò, tham khảo ý kiến chuyên gia để đưa ra phương án kỹ thuật phù hợp, mang tính lâu dài. "Có tốn kém đi nữa cũng phải làm bởi tính mạng và sự an toàn của người dân là trên hết", ông Yên chỉ đạo.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Sở Xây dựng chủ trì đánh giá kỹ thuật, Ban Quản lý dự án khu vực Lạc Dương (chủ đầu tư) báo cáo tổng thể hiệu quả dự án và Sở Tài chính thẩm định kinh phí khắc phục.
Như Tiền Phong đưa tin, dự án Khu dân cư Đưng K’Nớ 5 (thuộc xã Đưng K’Nớ, huyện Lạc Dương cũ, nay thuộc xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng) có tổng vốn đầu tư hơn 35 tỷ đồng, kỳ vọng là nơi ở mới ổn định cho 73 hộ dân vùng đặc biệt khó khăn. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Lạc Dương cũ làm chủ đầu tư (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng khu vực Lạc Dương).
Thế nhưng chỉ sau vài mùa mưa, đất đá sạt lở, nhiều hộ buộc phải di dời khẩn cấp khi dự án còn dang dở. Đáng chú ý, dự án khu dân cư Đưng K’Nớ 5 được bố trí trên sườn đồi dốc nhưng không có hệ thống kè chắn hay biện pháp gia cố.
Giai đoạn 1 (từ năm 2018 - 2020), chủ đầu tư đã hoàn thành thi công các hạng mục và bàn giao cho xã Đưng K’ Nớ tiếp quản hạ tầng, bố trí cho người dân. Giai đoạn 2 (từ năm 2020 - 2025), dự án được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tại Quyết định 1061/QĐ-UBND ngày 30/5/2023, với tổng mức đầu tư gần 24 tỷ đồng và đang triển khai các hạng mục: san nền, giao thông, thoát nước, cấp điện nước và chiếu sáng.