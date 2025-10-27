Khơi dậy bản lĩnh và khát vọng tuổi trẻ xã Đông Phú

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Đông Phú (tỉnh Bắc Ninh) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Tuyền – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Đông Phú dự và chỉ đạo, cùng tham dự của 120 đại biểu ưu tú đại diện cho đoàn viên, thanh niên toàn xã.

Trong nhiệm kỳ 2022 – 2025, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi xã Đông Phú đạt nhiều kết quả tích cực: tỷ lệ tập hợp thanh niên tăng cao; các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” được triển khai hiệu quả; nhiều mô hình thanh niên phát triển kinh tế mang lại thu nhập tốt; các công trình, phần việc thanh niên góp phần thiết thực xây dựng quê hương.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Duy Thảo – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đông Phú ghi nhận sự chủ động, đoàn kết và đổi mới của tổ chức Đoàn trong nhiệm kỳ qua. Nhiệm kỳ mới, Đoàn xã Đông Phú tiếp tục đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên; phát huy vai trò xung kích trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; tham gia xây dựng hệ thống chính trị và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ở địa phương.

Đại hội công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đoàn xã Đông Phú khóa I gồm 17 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí. Đồng chí Vũ Thị May – Đảng uỷ viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã được chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn xã Đông Phú khóa I.

Đại hội kêu gọi tuổi trẻ xã Đông Phú phát huy truyền thống quê hương, nêu cao ý chí tự lực – tự cường, lan tỏa tinh thần tiên phong, đóng góp sức trẻ xây dựng Đông Phú ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.