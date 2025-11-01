Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Không khí lạnh liên tục tăng cường, miền Bắc giảm nhiệt, vùng núi rét đậm

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Các khối không khí lạnh từ phương Bắc liên tục tràn xuống nước ta trong 2-3 ngày tới khiến miền Bắc tiếp tục giảm nhiệt, vùng núi có thể rét đậm dưới 15 độ, mưa rải rác còn kéo dài.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều nay (1/11) ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta.

Dự báo khoảng chiều và tối 2/11, khối không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó liên tục tăng cường, mở rộng vùng ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển mạnh cấp 3-4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm 2-4/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa.

Từ đêm 2-4/11, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Khu vực Tây Bắc Bộ và Nghệ An trời lạnh, từ đêm 3-4/11 trời chuyển rét.

tp-mua-lanh-dau-mua-05-8631.jpg
Miền Bắc tiếp tục có mưa, giảm nhiệt.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An phổ biến từ 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Hà Nội ngày 2/11 tiếp tục có mưa lạnh với nhiệt độ trong ngày từ 20-25 độ, từ đêm 2-4/11, Hà Nội có mưa rét cả ngày, nhiệt độ thấp nhất giảm còn 17-18 độ, cao nhất 22-23 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, trong tháng 11, không khí lạnh sẽ gia tăng về cường độ và tần suất hoạt động ở miền Bắc.

Trước đó, trong tháng 10, miền Bắc đón 3 đợt không khí lạnh vào đêm 19/10, ngày 26/10 và ngày 30/10. Trong đó, đợt không khí lạnh vào đêm 19/10 đã gây gió mạnh cấp 7, giật cấp 9 tại trạm Bạch Long Vỹ, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 tại trạm Cồn Cỏ và trạm Lý Sơn.

Khu vực Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất ngày phổ biến từ 18-20 độ, vùng núi từ 15-17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 như Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 8,9 độ, Tam Đảo (Phú Thọ) 12,1 độ, Sìn Hồ (Lai Châu) 12,2 độ.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #mưa dông #thời tiết Hà Nội #thời tiết Đà Nẵng #thời tiết TPHCM #mưa bão #ngập lụt #lũ quét #sạt lở đất #mưa lũ #mưa Hà Nội #mưa miền bắc #mưa Thái Nguyên #gió mạnh #mưa lớn #không khí lạnh #trời rét #gió mùa đông bắc #cứu trợ miền trung #cứu trợ lũ lụt #thời tiết miền Bắc #thời tiết miền Trung #rét đậm

Xem thêm

Cùng chuyên mục