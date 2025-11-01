Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mưa như trút, nhiều tuyến đường ở Quảng Ngãi chìm sâu trong biển nước

Nguyễn Ngọc

TPO - Mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ khiến nhiều tuyến đường ở đô thị trung tâm tỉnh Quảng Ngãi ngập sâu, nhiều đoạn ngập sâu nửa mét.

Mưa như trút, nhiều tuyến đường ở Quảng Ngãi chìm sâu trong biển nước. Video: Nguyễn Ngọc
tp-2680.jpg
tp-2673.jpg
tp-2670.jpg
Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, địa phương liên tiếp có mưa to đến rất to. Lượng mưa từ rạng sáng 1/11 đến 8h ngày 1/11 tại các khu vực xã, phường, đặc khu của tỉnh rất to, phổ biến từ 100 - 250mm.
tp-2693.jpg
tp-2685.jpg
tp-2679.jpg
Lượng mưa đo được tại các phường ở đô thị trung tâm tỉnh Quảng Ngãi: Tại trạm Trà Khúc (phường Trương Quang Trọng) 146,8mm, trạm Quảng Ngãi (phường Nghĩa Lộ) 122,4mm.
tp-2665.jpg
tp-2664.jpg
Những cơn mưa lớn và kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở đô thị trung tâm tỉnh Quảng Ngãi bị ngập sâu, có nhiều đoạn ngập sâu nửa mét, chính quyền đã phải giăng dây cấm phương tiện lưu thông.
tp-2666.jpg
tp-2683.jpg
tp-2682.jpg
Theo ghi nhận của PV, các tuyến đường như Phan Bội Châu, Hùng Vương, Phan Đình Phùng, Phan Chu Trinh, Nguyễn Nghiêm, Võ Thị Sáu (phường Cẩm Thành và Phường Nghĩa Lộ)... bị ngập rất nặng.
tp-2698.jpg
tp-2699.jpg
tp-2697.jpg
Nước dâng nhanh khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.
tp-2691.jpg
tp-2677.jpg
tp-2684.jpg
Tuyến đường Phan Bội Châu giao với Trần Hưng Đạo nhiều đoạn nước ngập sâu lút đầu gối. Nhiều phương tiện bị chết máy giữa đường.
tp-2676.jpg
tp-2672.jpg
Người tham gia giao thông không thể đi được, buộc phải quay đầu vì nước ngập sâu.
tp-2690.jpg
tp-2689.jpg
tp-2681.jpg
tp-2678.jpg
Nhiều phương tiện bị chết máy giữa đường.
tp-2694.jpg
tp-2688.jpg
tp-2686.jpg
Lực lượng chức năng đặt biển báo nguy hiểm ở các khu vực ngập sâu.
tp-2701.jpg
tp-2663.jpg
Trước Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi nước ngập sâu.
tp-2669.jpg
tp-2668.jpg
Tại nhiều khu dân cư ở phường Nghĩa Lộ, người dân phải di chuyển bằng thuyền.
tp-2700.jpg
tp-2696.jpg
Trước thực trạng các phường trung tâm bị ngập nặng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển đã chỉ đạo bơm cưỡng bức nước từ khu vực trung tâm tỉnh ra sông Trà Khúc, giảm ngập cho vùng đô thị.
tp-2667.jpg
Trạm bơm nước công suất lớn đặt tại bờ nam sông Trà Khúc sẽ vận hành đến khi nào nước trong khu vực trung tâm tỉnh xuống đến mức thấp nhất mới được phép dừng. Đồng thời, khi có mưa lớn, sẽ tiếp tục vận hành trở lại, đảm bảo giảm ngập cho vùng dân cư đô thị trung tâm tỉnh.
tp-2692.jpg
tp-2675.jpg
tp-2671.jpg
Cũng trong sáng 1/11, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi đã có thông báo, yêu cầu các trường học phía đông tỉnh cho học sinh nghỉ học, đối với các trường đang học thì cho học sinh về ngay để tránh lũ.
Nguyễn Ngọc
