Mưa như trút, nhiều tuyến đường ở Quảng Ngãi chìm sâu trong biển nước

TPO - Mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ khiến nhiều tuyến đường ở đô thị trung tâm tỉnh Quảng Ngãi ngập sâu, nhiều đoạn ngập sâu nửa mét.
Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, địa phương liên tiếp có mưa to đến rất to. Lượng mưa từ rạng sáng 1/11 đến 8h ngày 1/11 tại các khu vực xã, phường, đặc khu của tỉnh rất to, phổ biến từ 100 - 250mm.
Lượng mưa đo được tại các phường ở đô thị trung tâm tỉnh Quảng Ngãi: Tại trạm Trà Khúc (phường Trương Quang Trọng) 146,8mm, trạm Quảng Ngãi (phường Nghĩa Lộ) 122,4mm.
Những cơn mưa lớn và kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở đô thị trung tâm tỉnh Quảng Ngãi bị ngập sâu, có nhiều đoạn ngập sâu nửa mét, chính quyền đã phải giăng dây cấm phương tiện lưu thông.
Theo ghi nhận của PV, các tuyến đường như Phan Bội Châu, Hùng Vương, Phan Đình Phùng, Phan Chu Trinh, Nguyễn Nghiêm, Võ Thị Sáu (phường Cẩm Thành và Phường Nghĩa Lộ)... bị ngập rất nặng.
Nước dâng nhanh khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.
Tuyến đường Phan Bội Châu giao với Trần Hưng Đạo nhiều đoạn nước ngập sâu lút đầu gối. Nhiều phương tiện bị chết máy giữa đường.
Người tham gia giao thông không thể đi được, buộc phải quay đầu vì nước ngập sâu.
Nhiều phương tiện bị chết máy giữa đường.
Lực lượng chức năng đặt biển báo nguy hiểm ở các khu vực ngập sâu.
Trước Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi nước ngập sâu.