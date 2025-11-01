Tình người phương Nam hướng về miền lũ

TPO - Những ngày mưa lũ dồn dập ở miền Trung, miền Bắc, hàng trăm tấn hàng hóa cứu trợ từ các doanh nghiệp, nhà bán lẻ và tổ chức xã hội tại TPHCM đã khẩn trương lên đường. Cùng với hàng hóa là tấm lòng sẻ chia của người dân thành phố hướng về đồng bào vùng lũ, với mong muốn góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Những chuyến xe không ngại mưa lũ

Nhiều ngày qua, những chuyến hàng cứu trợ của Liên hiệp các Hợp tác xã Thương mại TPHCM – Saigon Co.op liên tục lên đường hướng về miền Trung. Mưa lũ khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, hàng hóa khó vận chuyển nhưng các nhân viên của hệ thống siêu thị Co.opmart vẫn lội nước, băng qua từng con đường, mang từng thùng hàng thiết yếu gồm gạo, mì, nước sạch, sữa, dầu ăn… đến tận tay bà con.

Không chỉ chủ động nguồn cung lớn, Saigon Co.op còn trao những phần quà thiết yếu đến tận tay bà con vùng bão lũ

Dù nước ngập ngang bánh xe, các xe tải mang logo Co.opmart Đà Nẵng, Huế, Quảng Ngãi, Quảng Trị… vẫn đều đặn lăn bánh trong mưa. Với họ, đó không chỉ là nhiệm vụ mà còn là tấm lòng gửi gắm đến bà con vùng lũ với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đại diện Saigon Co.op cho biết, đơn vị đã chuẩn bị sẵn lượng hàng hóa lớn để phục vụ người dân vùng thiên tai. Hệ thống phân phối rộng khắp giúp các siêu thị lân cận vùng bão lũ kịp thời tiếp ứng hàng hóa.

Người dân sạc điện thoại tại siêu thị

Dù mưa ngập khiến việc vận chuyển khó khăn, nhiều nhân viên ở siêu thị khu vực Huế, Quảng Trị vẫn túc trực, mở cửa bán hàng để người dân mua sắm, sạc pin điện thoại và tạm trú khi nước dâng cao.

Trong khi đó, hệ thống MM Mega Market Việt Nam tại miền Bắc và miền Trung cũng vận hành hết công suất để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong mùa mưa bão. Ngay từ đầu tháng 10, doanh nghiệp đã tăng 300% sản lượng hàng hóa tươi sống, chủ yếu là rau củ từ nông trại Đà Lạt và Mộc Châu, duy trì nguồn cung dồi dào đến các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

MM Mega Market Việt Nam tại miền Bắc và miền Trung cũng vận hành hết công suất để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong mùa mưa bão

Bên cạnh nhóm hàng rau củ, MM Mega Market Việt Nam còn chủ động dự trữ đầy đủ nguồn thịt heo, gà, bò, cá ngay từ đầu mùa mưa, sẵn sàng tiếp ứng nhanh cho các khu vực trọng điểm trong trường hợp nhu cầu tăng đột biến hoặc thời tiết ảnh hưởng đến vận chuyển.

“Lượng hàng tiếp ứng dự kiến tăng gấp ba lần nhằm củng cố dự trữ tại các trung tâm phân phối, bảo đảm chuỗi cung ứng ổn định và giá bán không tăng” – đại diện MM Mega Market Việt Nam khẳng định.

Theo các hệ thống bán lẻ, nhóm hàng tiêu dùng nhanh như gạo, đường, nước mắm, thực phẩm đóng gói được cung ứng đầy đủ, trong khi mặt hàng tươi sống như rau, thịt, cá được ưu tiên tăng sản lượng từ 3 – 4 lần so với ngày thường. Các doanh nghiệp đồng thời làm việc với nhà cung cấp để bổ sung hàng đông lạnh, bảo đảm người dân vùng lũ yên tâm tiêu dùng với giá cả vẫn ổn định.

Thực phẩm thiết yếu, rau củ, trái cây được các hệ thống bán lẻ chủ động đầy đủ, cam kết không tăng giá bán

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Phạm Thiết Hòa, Phó Chủ tịch Hội Lương thực thực phẩm TPHCM cho biết, ngay khi có thông tin về bão lũ, các doanh nghiệp trong ngành đã tăng ca sản xuất, dự trữ hàng hóa, sẵn sàng cung ứng cho các hệ thống bán lẻ, điểm cứu trợ. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng điều tiết sản lượng tại các kho hàng, sẵn sàng đưa ra thị trường khi nhu cầu tăng cao.

Cùng với các doanh nghiệp, nền tảng thực phẩm khẩn cấp SOS Food do Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam sáng lập cũng khởi động chiến dịch “Hỗ trợ thực phẩm khẩn cấp cho đồng bào vùng lũ”. Các “điểm cung ứng thực phẩm khẩn cấp” được thiết lập tại khu vực bị chia cắt, tập trung phân phối gạo, mì, nhu yếu phẩm, sữa và nước uống cho người dân.

Từ trung tâm sản xuất, chế biến lương thực thực phẩm lớn nhất cả nước, TPHCM trở thành nguồn tiếp ứng chủ lực, vận chuyển hàng ngàn tấn hàng hóa đến các tỉnh miền Trung và miền Bắc.

Chung tay từ mọi miền

Không chỉ doanh nghiệp trong nước, các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài cũng tích cực tham gia. Bà Lê Thị Hương, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Kỹ nghệ Cửa Ý – Á Châu TPHCM cho biết, công ty đã hỗ trợ gần 1 tỷ đồng cho người dân vùng bão lũ. Trong đó, 300 triệu đồng được chuyển đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, phần còn lại giao cho công đoàn phối hợp các địa phương để trao trực tiếp cho người dân bị ảnh hưởng.

Tại TPHCM, các hội đồng hương những ngày qua cũng liên tục kêu gọi ủng hộ. Theo PGS.TS.BS Trần Xuân Vĩnh, Chủ tịch Hội đồng hương Huế tại TPHCM, sau lời kêu gọi giúp đỡ đồng bào Huế vượt qua trận lũ lịch sử, nhiều mạnh thường quân đã chung tay đóng góp. Tại các điểm tiếp nhận ở phường Tân Sơn Nhì và Thủ Đức, hàng hóa được người dân gửi đến liên tục gồm gạo, mì gói, chăn ấm, nước suối… và đều nhanh chóng được chuẩn bị để chuyển ra Huế.

Hội đồng hương Huế tại TPHCM tiếp nhận thực phẩm thiết yếu chuẩn bị chuyển đến bà con bị ảnh hưởng do bão lũ

Các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại cũng đồng hành cùng người dân. Agribank giảm lãi suất cho vay đến 2%/năm đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 10 (Bualoi), bão số 11 (Matmo) và mưa lũ sau bão. Chính sách áp dụng cho cả dư nợ hiện hữu và các khoản vay mới, đồng thời đi kèm các giải pháp cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi, cho vay mới để khôi phục sản xuất. Agribank cũng triển khai gói tín dụng 5.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân ở vùng thiên tai.

Sacombank cho biết đang triển khai gói tín dụng 40.000 tỷ đồng, với lãi suất từ 4,3%/năm, áp dụng đến hết ngày 31/12/2025, giúp khách hàng bị ảnh hưởng bởi thiên tai có nguồn vốn ưu đãi để phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Theo các chuyên gia ngân hàng, các nền tảng ngân hàng điện tử, ứng dụng cho vay liên kết với hệ sinh thái bán lẻ hàng hóa dịch vụ có thể cung cấp những khoản vay nhỏ, đủ điều kiện tín dụng tiêu dùng, không cần thế chấp. Đây là giải pháp phù hợp để người dân vùng thiên tai có thể sớm khôi phục sinh kế.

Ông Tống Xuân Giang, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM cho biết, đơn vị đang tổ chức đợt 2 tiếp nhận hàng hóa, tiền ủng hộ đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Trong đợt 1, Hội đã tiếp nhận trên 205 tấn hàng hóa, trị giá hơn 5 tỷ đồng, cùng hơn 1 tỷ đồng tiền mặt từ các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm. Toàn bộ hàng hóa và tiền đã được chuyển đến các tỉnh miền Bắc, miền Trung chịu thiệt hại nặng nề.

Những chuyến xe nối tiếp nhau, mang theo gạo, mì, thuốc, chăn màn và hàng trăm tấm lòng của người dân thành phố phương Nam hướng về vùng lũ. Mỗi thùng hàng, mỗi phần quà đều chất chứa sự sẻ chia, giúp người dân vùng thiên tai thêm ấm lòng giữa những ngày khó khăn.