TPHCM tiếp nhận thêm hơn 6 tỷ đồng giúp đỡ đồng bào vùng bão lũ

Chiều 13/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - Ban Vận động cứu trợ TPHCM đã tổ chức tiếp nhận từ 30 đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đăng ký, ủng hộ với tổng số tiền, hàng hóa là hơn 6 tỷ đồng (trong đó, hàng hóa trị giá hơn 544 triệu đồng).

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn cho biết, trong những ngày qua, đồng bào các địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã gánh chịu những thiệt hại nặng nề do bão, lũ gây ra.

Theo thống kê sơ bộ, đến thời điểm này, thiên tai đã khiến 228 người chết và mất tích, 367 người bị thương; hơn 258.000 ngôi nhà bị hư hỏng và 550.000 hecta lúa, hoa màu bị thiệt hại.

TPHCM tiếp nhận phần ủng hộ đồng bào vùng bão lũ phía Bắc từ các tổ chức, đơn vị, chiều 13/10. Ảnh: MTTQ TPHCM

Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, với tinh thần “tương thân tương ái”, “nhường cơm sẻ áo”, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - Ban Vận động cứu trợ thành phố ghi nhận sự chung tay, góp thêm nguồn lực, cùng sẻ chia cả về vật chất lẫn tinh thần để tiếp sức cho đồng bào tại các địa phương sớm vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tính đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - Ban Vận động cứu trợ thành phố đã thực hiện chi hỗ trợ số tiền hơn 67,2 tỷ đồng đến với đồng bào vùng bão lũ. Trong đó, hỗ trợ 56 hộ dân bị ảnh hưởng giông lốc tại TPHCM (mỗi hộ 5 triệu đồng); chuyển kinh phí hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do mưa, lũ gây ra tại tỉnh Nghệ An (15 tỷ đồng), Đồng Tháp (1 tỷ đồng), Điện Biên (2,5 tỷ đồng), Sơn La (2,5 tỷ đồng), Hà Tĩnh (15 tỷ đồng), Quảng Trị (5 tỷ đồng), Ninh Bình (2 tỷ đồng), Thanh Hóa (2 tỷ đồng), Hưng Yên (2 tỷ đồng), Thái Nguyên (10 tỷ đồng), Bắc Ninh (5 tỷ đồng), Cao Bằng (3 tỷ đồng) và Lạng Sơn (2 tỷ đồng). Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ trực tiếp tại các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ vào các ngày 19-20/9, ngày 6-7/10 vừa qua.

Dự kiến, ngày 15-16/10 tới đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố - Ban Vận động cứu trợ thành phố tiếp tục tổ chức đoàn đi thăm hỏi, động viên và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão trực tiếp tại tỉnh Thái Nguyên và Bắc Ninh.