TPHCM tiếp nhận hơn 35 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ Bắc Trung Bộ

TPO - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc bày tỏ tin tưởng với những tình cảm đặc biệt của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân thành phố, sự hỗ trợ kịp thời không chỉ là sự sẻ chia về vật chất, tinh thần ở thời điểm hiện tại mà còn tạo ra tác động tích cực đến đời sống của các gia đình trong tương lai.

Chiều 6/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM - Ban Vận động cứu trợ thành phố tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ gây ra vừa qua.

Phát biểu phát động ủng hộ, ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - khẳng định với truyền thống, tinh thần “vì cả nước, cùng cả nước”, nhân dân TPHCM sẵn sàng sẻ chia nguồn lực trong khả năng cao nhất để giúp đỡ đồng bào vùng thiên tai.

Ông Nguyễn Phước Lộc cho biết, trong thời gian qua, các xã, phường, đặc khu tại TPHCM đã không nhận hoa chúc mừng, không biểu diễn văn nghệ khi tổ chức đại hội Đảng bộ địa phương nhằm tiết kiệm và tham gia đóng góp hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại bởi bão lũ, thiên tai ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc cùng Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy tiếp nhận sự ủng hộ đồng bào và trao thư cám ơn đến các đơn vị, tổ chức. Ảnh: Ngô Tùng

Lãnh đạo TPHCM ghi nhận và tri ân sự đóng góp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức đã kịp thời san sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ.

Các lực lượng vũ trang thành phố cũng nhanh chóng phát huy tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng tham gia cử lực lượng, phương tiện tham gia các nhiệm vụ theo chỉ đạo. UBND các cấp, các sở ban ngành, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội… cũng thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, chủ động giảm quy mô, cắt giảm các hoạt động sự kiện lớn để tiết kiệm chi phí và đóng góp sẻ chia với đồng bào...

Từ đó, Ban Vận động cứu trợ thành phố cũng tổ chức trực tiếp đến các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ để động viên và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra, với hơn 47 tỷ đồng.

“Tôi tin tưởng với những tình cảm đặc biệt của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân thành phố, sự hỗ trợ kịp thời này không chỉ là sự sẻ chia về vật chất, tinh thần ở thời điểm hiện tại mà còn tạo ra tác động tích cực đến đời sống của các gia đình trong tương lai”, ông Nguyễn Phước Lộc bày tỏ.

NSND Trịnh Kim Chi thay mặt Hội Sân khấu TPHCM trao ủng hộ số tiền 100 triệu đồng. Ảnh: Ngô Tùng

Tại buổi phát động, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM kêu gọi nhân dân, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, cộng đồng dân tộc thiểu số, các tầng lớp nhân dân dành sự sẻ chia, giúp đỡ và góp phần hỗ trợ đồng bào bị nạn do bão lũ gây ra; khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan chiến sĩ các lực lượng vũ trang, người hưởng lương từ ngân sách nhà nước… đóng góp ít nhất một ngày lương.

Tại buổi lễ, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - Ban Vận động cứu trợ thành phố đã tiếp nhận đăng ký đóng góp, ủng hộ của 181 tổ chức, cơ quan, đơn vị với tổng số tiền hơn 35,6 tỷ đồng.

Chi hỗ trợ số tiền hơn 47 tỷ đồng

Trong những ngày vừa qua, đồng bào các địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra. Hàng trăm ngàn gia đình đã mất đi nhà cửa, tài sản, nhiều công trình giao thông, trường học bị sập, hư hỏng, ngập lụt…

Với tinh thần “Tương thân tương ái”, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã kêu gọi nhân dân, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn dành những sự sẻ chia, giúp đỡ về tinh thần, vật chất, góp phần hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra. Tính đến 16 giờ ngày 4/10, thành phố đã tiếp nhận 1.543 lượt ủng hộ với số tiền hơn 42,4 tỷ đồng.

TPHCM cũng đã thực hiện chi hỗ trợ với số tiền hơn 47,2 tỷ đồng. Cụ thể, hỗ trợ 56 hộ dân bị ảnh hưởng giông lốc tại thành phố (mỗi hộ 5 triệu đồng); chuyển kinh phí hỗ trợ cho đồng bào bị thiệt hại do mưa, lũ gây ra tại các tỉnh Nghệ An (8 tỷ đồng), Đồng Tháp (1 tỷ đồng), Điện Biên (2,5 tỷ đồng), Sơn La (2,5 tỷ đồng), Hà Tĩnh (5 tỷ đồng), Nghệ An (7 tỷ đồng), Hà Tĩnh (10 tỷ đồng), Quảng Trị (5 tỷ đồng), Ninh Bình (2 tỷ đồng), Thanh Hóa (2 tỷ đồng) và Hưng Yên (2 tỷ đồng).