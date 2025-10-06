Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

TPHCM không nhận quà, hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I

Ngô Tùng
TPO - Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, nhằm thực hành tiết kiệm và đảm bảo công tác an ninh, Văn phòng Thành ủy kính đề nghị các cơ quan, đơn vị không gửi quà và tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Văn phòng Thành ủy TPHCM vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố về việc không nhận quà tặng và hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, nhằm thực hành tiết kiệm và đảm bảo công tác an ninh, Văn phòng Thành ủy kính đề nghị các cơ quan, đơn vị không gửi quà và tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Văn phòng Thành ủy TPHCM đề nghị các cơ quan quan tâm phối hợp, góp phần vào thành công chung của đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra từ ngày 13-15/10. Ảnh: Hữu Hạnh

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã thông báo đến các Đảng ủy xã, phường, đặc khu và Đảng ủy cấp trên cơ sở trực tiếp trực thuộc Thành ủy TPHCM để phổ biến trực tiếp đến từng đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025–2030, sắp xếp công tác, tham dự đầy đủ nội dung, chương trình làm việc của đại hội.

Cụ thể, trong hai ngày 11-12/10, đại biểu tham dự các hoạt động trước đại hội. Trong đó, ngày 12/10 đại biểu tham quan các mô hình, công trình về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn TPHCM.

Sáng 13/10, đại biểu tham dự phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025–2030.

Cả ngày 14/10 và sáng 15/10, đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 phiên chính thức và bế mạc.

Mới đây, UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch thi đua cao điểm “Quyết tâm tăng tốc, năng suất gấp đôi” chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

UBND thành phố yêu cầu đợt thi đua phải được triển khai sâu rộng với các hình thức, biện pháp thi đua thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tham gia.

Đợt thi đua cao điểm được phát động từ ngày ban hành kế hoạch đến ngày 31/12/2025, được chia thành 2 giai đoạn.

Ngô Tùng
